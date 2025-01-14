海岬型船日租三天漲46.78%　投信連續22天買進裕民11.56萬張

▲裕民航運擁有25艘海岬型船。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

台股昨(13)日收盤暴跌523點，收在22488點，而航運類股當中，裕民(2606)與中航(2612)因海岬型船運價連續三個工作日上漲，現貨市場日租累計漲幅高達46.78%，昨日兩公司股價逆勢上漲，裕民漲0.51%，收盤價59.1元，中航漲0.05%，收盤價39.70元，其中裕民更創下連續22個工作日投信買進紀錄，累計買進11.56萬餘張。

昨晚海岬型船運費指數(BCI)上漲167點至1615點，為2024年12月4日以來的新高，現貨市場日租在本月8日是9123美元，9日開始上漲，昨晚漲到13,391美元。

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裕民擁有25艘海岬型船，在國內名列第一，中行擁有13艘海岬型船，名列第二。裕民已連續34年發放股利，合計發放82.57元。近5年平均現金殖利率為4.98%，公司到去年第三季為止，保留盈餘高達245.22億元；中航已連續22年發放股利，合計45.96元，近5年平均現金殖利率為 3.90%，到去年第三季為止，保留盈餘有98.86億元。

裕民去年前三季EPS4.45元，為2023年同期2.20元的倍數多；中航去年前三季EPS2.17元，較2023年的1.46元年增48.63%，去年9月出售一艘海岬型船，處分利益約1280萬美元，換算台幣約4億元，將在第四季入帳，可貢獻每股EPS約1.97元。