2025夢幻跳槽企業！台積電11連霸　統一集團奪傳產第一

▲統一企業集團打造全台最大「Par K* Avenue」新世代複合商場。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

農曆年節即將到來，不少上班族都有年後跳槽的計畫，根據yes123求職網調查，有95％上班族年後會想換工作，創下16年新高，而在「夢幻跳槽企業」中，傳統產業第一名由統一集團（1216）奪冠，高科技產業由台積電（2330）連11年奪得第一名，金融業則是富邦金（2881）拿下冠軍。

根據yes123求職網調查，夢幻跳槽企業名單中，以「傳統產業」來看，上班族最嚮往進入的前10名，分別是統一集團（1216）、台灣高鐵（2633）、長榮集團、台塑集團、中鋼（2002）、王品集團（2727）、誠品（2926）、全家（5903）、中華航空（2610）、遠東集團。

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針對「高科技產業」方面，最嚮往進入的前10名，分別是台積電（2330）、中華電信（2412）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、華碩（2357）、大立光（3008）、日月光（3711）、台灣大哥大（3045）、聯電（2303）、廣達（2382s）。

至於「金融產業」部分，最嚮往進入的前5名分別是富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、玉山金（2884）、臺灣金控（5868）。

關於想要換工作的原因，最主要原因就是「不滿意薪水」佔比63.5％、「覺得現在的公司發展沒前景」佔比50.4％、「沒有升遷機會」佔比47.8％；而對於新公司的薪資，上班族平均希望能比現在增加12.5％，若是現職公司要慰留，平均至少要加薪17.5％才行。

此外，也有86.7％上班族透露，年後跳槽會考慮到海外工作，比例回升至5年新高，且平均希望在海外領到的月薪，比台灣目前領的多出123.2。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，台灣人才若持續外流，加上少子化、高齡化社會，未來恐怕將演變成國安問題：持續性的勞動力短缺隱憂，將影響到國家整體競爭力。因此要先解決長期凍薪、低薪化、青貧化的問題，同時降低青年失業率，減少「學用落差」的衝擊，調整產業結構並且推動升級，刻不容緩。