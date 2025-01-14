快訊／台股收盤大漲309.19點　台積電漲15元至1090

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（14日）開高走高，加權指數終場大漲309.19點，以22797.52點作收，漲幅1.37％，成交量2732.06億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲85.63點開出，指數開高走高，盤中最高達22797.52點，最低22542.93點，終場收在22797.52點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1090元，漲幅1.4％；鴻海（2317）上漲3元至174.5元；廣達（2382）下跌1.5元至269元；陽明（2609）上漲2.1元來到72元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.04元至9.16元。
今天漲幅前5名個股為金興精密（7732）上漲7.3元，漲幅18.25％；來億-KY（6890）上漲44.5元，漲幅10％；永道-KY（6863）上漲25.5元，漲幅9.98％；鴻華先進-創（2258）上漲4.25元，漲幅9.95％；東哥遊艇（8478）上漲17元，漲幅9.86％。
跌幅前5名個股則為恆大（1325）下跌3.8元，跌幅9.87％；國光生（4142）下跌1.85元，跌幅7.24％；毛寶（1732）下跌2.2元，跌幅6.88％；華冠（8101）下跌1.1元，跌幅5.64％；冠西電（2466）下跌4.2元，跌幅5.25％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|金興精密（7732）
|47.3
|▲7.3
|▲18.25％
|來億-KY（6890）
|489.5
|▲44.5
|▲10.0％
|永道-KY（6863）
|281.0
|▲25.5
|▲9.98％
|鴻華先進-創（2258）
|46.95
|▲4.25
|▲9.95％
|東哥遊艇（8478）
|189.5
|▲17.0
|▲9.86％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|恆大（1325）
|34.7
|▼3.8
|▼9.87％
|國光生（4142）
|23.7
|▼1.85
|▼7.24％
|毛寶（1732）
|29.8
|▼2.2
|▼6.88％
|華冠（8101）
|18.4
|▼1.1
|▼5.64％
|冠西電（2466）
|75.8
|▼4.2
|▼5.25％
資料來源：證交所
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