快訊／台股收盤大漲309.19點　台積電漲15元至1090

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（14日）開高走高，加權指數終場大漲309.19點，以22797.52點作收，漲幅1.37％，成交量2732.06億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲85.63點開出，指數開高走高，盤中最高達22797.52點，最低22542.93點，終場收在22797.52點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1090元，漲幅1.4％；鴻海（2317）上漲3元至174.5元；廣達（2382）下跌1.5元至269元；陽明（2609）上漲2.1元來到72元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.04元至9.16元。

今天漲幅前5名個股為金興精密（7732）上漲7.3元，漲幅18.25％；來億-KY（6890）上漲44.5元，漲幅10％；永道-KY（6863）上漲25.5元，漲幅9.98％；鴻華先進-創（2258）上漲4.25元，漲幅9.95％；東哥遊艇（8478）上漲17元，漲幅9.86％。

跌幅前5名個股則為恆大（1325）下跌3.8元，跌幅9.87％；國光生（4142）下跌1.85元，跌幅7.24％；毛寶（1732）下跌2.2元，跌幅6.88％；華冠（8101）下跌1.1元，跌幅5.64％；冠西電（2466）下跌4.2元，跌幅5.25％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 金興精密（7732） 47.3 ▲7.3 ▲18.25％ 來億-KY（6890） 489.5 ▲44.5 ▲10.0％ 永道-KY（6863） 281.0 ▲25.5 ▲9.98％ 鴻華先進-創（2258） 46.95 ▲4.25 ▲9.95％ 東哥遊艇（8478） 189.5 ▲17.0 ▲9.86％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 恆大（1325） 34.7 ▼3.8 ▼9.87％ 國光生（4142） 23.7 ▼1.85 ▼7.24％ 毛寶（1732） 29.8 ▼2.2 ▼6.88％ 華冠（8101） 18.4 ▼1.1 ▼5.64％ 冠西電（2466） 75.8 ▼4.2 ▼5.25％

資料來源：證交所