星展銀行迎金蛇年！刷卡吃喝玩樂賺最高NT$6,000回饋　再抽米其林雙人之旅

▲迎接2025年，星展銀行重磅推出「摘星計畫」，在過年期間用力刷可以大賺回饋！

記者陳瑩欣／台北報導

迎接2025年，星展銀行（台灣）重磅推出「摘星計畫」，讓卡友透過集中刷卡的方式大賺高額回饋，並且有機會參加法國米其林三星餐廳雙人奢華饗宴抽獎！無論是春節採買、添置新裝或者出國旅遊，甚至繳納保費，大大小小消費集中刷星展銀行信用卡最高可賺NT$6,000回饋，讓消費價值倍增，迎來滿載而歸的新年。



今年 1 月 1 日起至 4 月 30 日參加「摘星計畫」活動，星展卡友只需在活動期間內摘下三顆星並完成活動登錄，有機會獲得最高NT$6,000刷卡金回饋！三顆星分別是新增10筆一般消費（每筆金額達NT$150）、海外累積消費達NT$1萬、以及國內外消費達NT$15萬，即可摘星賺回饋！每筆消費還能參加抽獎，幸運卡友有機會遠赴美食之都法國，親身體驗雙人米其林三星餐廳饗宴，展開奢華法國美食之旅（共抽2組）！刷越多筆，就有越多次抽獎機會。（活動回饋名額限量且須登錄，相關條件詳情請見活動網站）



春節9天長假期間，計畫前往日本或韓國的旅客，還可享受有感購物折扣！3月底前持星展萬事達卡至日本東京迪士尼、松本清、BicCamera、韓國樂天免稅店、現代百貨等海外特定商店刷卡，購物消費享10%優惠；搭配星展eco永續卡或星展eco永續極簡卡，額外加碼5%回饋，也就是最狂享15%優惠。此外，使用Apple Pay消費也有驚喜回饋！1月1日至4月30日活動期間內累積15筆單筆NT$100以上交易並完成活動登錄，即可額外獲得NT$1,000刷卡金，數位支付更輕鬆便利。

▲星展銀行從今年 1 月 1 日起至 4 月 30 日推出「摘星計畫」。

新年是保費繳納高峰期，星展信用卡幫您賺取更多回饋。1月1日至4 月30日前，使用星展卡扣繳保費累積達指定門檻並完成登錄，可享最高NT$1萬刷卡金，包含原本的卡片權益，累計回饋率最高達3.2%。如果過年發紅包、繳保費有資金需求，還可以參加星展信貸的優惠活動，即日起至2025年6月30日止，成功申請卡友信貸並撥款，即可參與抽獎，有機會獲得讓你一路發NT$16,888的PayEasy電子禮券及NT$0開辦費，輕鬆規劃年節期間的財務需求。

▲今年春節假期長達9天，如果已經安排好出國旅遊之際，也別忘了帶上星展信用卡。

春節後開始計畫春季出國旅遊，國人最愛的Trip.com、Agoda旅遊平台刷星展卡現在也享專屬優惠。2月底前於Agoda韓國、泰國訂房刷卡享最高現折13%；另於4月底前於Trip.com訂機票、飯店最高現折15%，線上訂房限時加碼單筆消費滿額且登錄活動，再獲最高6%刷卡金，優惠總計高達21%。刷星展卡友賺高額回饋，荷包滿滿好過年！（活動回饋名額限量且須登錄，相關條件詳情請見活動網站）



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謹慎理財 信用至上

循環信用利率區間：5.99%~14.99%；循環信用利率基準日：民國113年6月28日；預借現金手續費：預借現金金額乘以3.5%+NT$100；其他費用請上星展網站 https://www.dbs.com.tw查詢詳情