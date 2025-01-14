築間申請上櫃案　櫃買中心審議通過

▲築間董事長林楷傑。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）持續拓展海內外版圖，去年全年合併營收近58億元，寫下歷史新高，並於去年9月中旬送件申請上櫃，櫃買中心今（14）日審議通過其上櫃案，法人推估最快今年Q1可望順利上櫃。

築間送件時股本約逾4億元，年營收可望達60億元，希望今年能穩穩上櫃，並預計2026年營收可達80-90億元規模、股本增至6億元，就會再申請轉為上市。

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築間2024年前3季稅後淨利為1.5億元，EPS為3.27元；12月單月合併營收為5.12億元，月增15.90％；2024全年合併營收為57.84億元，年增0.36％，創下歷史新高。

築間近2年持續調整集團市場版圖，積極佈局海內外市場，香港、日本分店都繳出亮眼成績單，一舉推升集團旗下餐飲品牌擴增至13個，海內外門店總數約200家。

展望未來，築間將積極優化營收結構，進行高價位品牌的調整，並鎖定主力消費客群，集中在中價位品牌的市場拓展，亦將持續優化品牌結構，調整菜單內容，以提升單店業績，並專注拓展品牌聚落規模，發揮「聚集經濟」的效益。集團亦將進一步強化資源集中管理策略，降低營運成本，提升集團獲利能力，維持集團營運的成長動能。