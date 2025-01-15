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英特爾再宣布拆分　投資部門下半年獨立營運

▲▼美國晶片大廠英特爾（Intel）在發布令人失望的財報及財測後股價暴跌逾25%。（圖／路透）

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

英特爾今日宣布將其全球創投部門英特爾投資拆分為一支獨立基金。新基金將使英特爾投資的公司結構與其他領先創投公司保持一致，從而實現更大的自主權和吸引外部資本的靈活性。英特爾表示，英特爾仍將是新公司的主要投資者。

英特爾臨時代理執行長David Zinsner表示，英特爾投資的分拆是一個雙贏的局面，因為它為該基金提供了獲得新的資本來源以擴大其特許經營權的機會，同時使兩家公司能夠繼續從富有成效的長期戰略合作夥伴關係中受益。

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他也指出，這一步驟支持英特爾更廣泛的策略，以最大限度地提高公司的資產價值，同時提高整個業務的重點和效率。

英特爾投資成立於 1991 年，是全球領先的企業創投之一，管理的資產超過 50 億美元。30多年來，英特爾投資已投資超過1,800家公司，部署資本超過200億美元。僅在過去 10 年裡，該公司就透過投資塑造運算未來的關鍵領域的早期新創企業，創造了超過 1700 億美元的市場價值。

英特爾投資預計將於 2025 年下半年開始獨立運營，屆時英特爾投資將以新名稱運營。現有的英特爾投資團隊將轉移到新公司，業務營運將在整個過渡期間照常進行。

關鍵字： 英特爾

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