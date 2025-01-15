誠美材總座欠款爭議續燒　外商公司跨海聲請假扣押防脫產

▲誠美材。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

誠美材（4960）總經理連巍鐘再報爭議，今日遭到金石信託公司委任律師聲請假扣押，金石信託公司也登報呼籲主管機關，注意其誠信問題，避免影響公司營運。

連巍鐘先前遭港商金石信託公司追討美金250萬元近一年仍不還款，又牽扯恆泰公司增資關係，企圖混淆欠款事實，依公開資訊觀測站113年度12月公告資料顯示，連巍鐘名下誠美材股票設質將近九成。

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金石信託公司今日決定委任律師聲請假扣押，防止連巍鐘脫產，避免求償無門，今日也登報呼籲主管機關及聯貸銀行團應要睜大眼睛，注意身為上市公司總經理兼財務長連巍鐘個人還款能力及債信問題，以免影響公司營運及聯貸案。

▲外商公司對誠美材董座跨海聲請假扣押並登報。（圖／記者高兆麟攝）



連巍鐘欠款一事雖然先前透過誠美材公司及個人發出澄清，港商控其拖欠鉅款為不實指控，但金石信託公司強調並出示雙方簽立借款協議書、250萬元美金匯款單的證明，該筆借款資金更是匯入連巍鐘個人銀行帳戶，連巍鐘卻不儘速履行還款義務，竟公開強硬認為並無借款，外商公司認為根本與借款協議不符，毫無誠信，因此，與律師商討後，決定聲請假扣押，主要防止連巍鐘脫產。

金石信託公司同時籲請金管會證期局、證交所為保障股東權益，應要向銀行團瞭解聯貸授信案徵審流程，以保障銀行團及投資人權益。