快訊／台股收盤大跌282.95點　台積電跌25元至1065

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（15日）開低走低，加權指數終場大跌282.95點，以22514.57點作收，跌幅1.24％，成交量2910.54億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌40.06點開出，指數開低走低，盤中最高達22777.34點，最低22509.65點，終場收在22514.57點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1065元，跌幅2.29％；鴻海（2317）下跌3.5元至171元；廣達（2382）下跌9元至260元；陽明（2609）下跌1.1元來到70.9元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.04元至9.12元。
今天漲幅前5名個股為皇昌（2543）上漲6.6元，漲幅10％；燁興（2007）上漲0.84元，漲幅9.96％；台聚（1304）上漲1元，漲幅9.8％；晶睿（3454）上漲11.5元，漲幅9.79％；新鋼（2032）上漲1.2元，漲幅9.76％。
跌幅前5名個股則為冠西電（2466）下跌7.5元，跌幅9.89％；群益證（6005）下跌2.1元，跌幅7.43％；貿聯-KY（3665）下跌42元，跌幅7.19％；波力-KY（8467）下跌20元，跌幅7.12％；金興精密（7732）下跌3.15元，跌幅6.66％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|皇昌（2543）
|72.6
|▲6.6
|▲10.0％
|燁興（2007）
|9.27
|▲0.84
|▲9.96％
|台聚（1304）
|11.2
|▲1.0
|▲9.8％
|晶睿（3454）
|129.0
|▲11.5
|▲9.79％
|新鋼（2032）
|13.5
|▲1.2
|▲9.76％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|冠西電（2466）
|68.3
|▼7.5
|▼9.89％
|群益證（6005）
|26.15
|▼2.1
|▼7.43％
|貿聯-KY（3665）
|542.0
|▼42.0
|▼7.19％
|波力-KY（8467）
|261.0
|▼20.0
|▼7.12％
|金興精密（7732）
|44.15
|▼3.15
|▼6.66％
資料來源：證交所
讀者迴響