先探／備戰川普式動盪

川普總統是否再說出一些驚世駭俗言辭或政策，市場正觀望，眼前美元指數震盪走升，亞洲主要股市普跌，台股選股策略須有基本面當靠山，方可持盈保泰！

文／方亞申

即將進入農曆年假期，以過往經驗，近十年來台股農曆年封關前十日至開紅盤後十日，平均上漲機率約七成左右，平均漲幅在○．一二至二．九％之間，尤其開紅盤、後五日、後十日勝率達八至九成，均幅更達一．○三％、二．一％及二．七三％。一般企業逢農曆年前資金需求較大，所以在過年前股市大多震盪小跌、量縮，一直到封關前兩個交易日，不想抱股過年，該賣的已經賣了，收紅機率很高；再來過了農曆年後，各公司陸續召開董事會宣布股利政策，也使股市易漲難跌。

不再指望美國再降息？

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，今年較不同的是美國變數實在太大，尤其全世界最有權力的川普，當選後就一直放話，不管是對北極的格陵蘭、中美洲的巴拿馬運河、俄烏戰爭以及對中國態度，姿態都相當高。當然最引人注意的就是他計畫提高進口關稅。對中國時而說跟總書記習近平是好友，時而說要拉高課徵中國進口產品關稅至六○％；再者，放話在就任後將簽署超過一百項以上行政命令，使得全球股市今年以來下跌居多。台股在十三日出現長黑跌破半年線，所幸馬上彈升，但面臨川普就任及春節將至，量能萎縮，以此來發揮抗跌力道，企圖守住二萬二千點。但量縮後二萬三千點以上將形成短壓。

另一重點是匯率，美元指數從川普當選後至今約兩個月，從一○三．四五一，一路震盪走升，近期最高來到一一○．一七六，等同升值六．五％，也使得歐元及亞洲貨幣一陣急貶，韓元今年來雖小幅升值，但從去年初至今貶值達十三．二％，來到○八年金融海嘯時水準；日圓則提前在去年中就貶值，台幣則一直撐到去年第四季初才放手，今年貶至三三兌一美元上下；即便如此，若比較去年初至今僅貶值七．七六％，約是韓元貶幅的六成。當然，最需注意的是人民幣，原本就用降息來救經濟，經過日、韓、台匯率貶值，中國寬鬆動作似乎停止。只要不出現亞洲國家競相貶值，就比較令人放心。

現在重點在於美元太強，由於美國公布去年十二月新增非農就業人數創下三月以來最高；失業率意外下降至四．一％。ＰＰＩ年增率也只有三．三％顯示經濟依然十分暢旺，不過美國三○年期公債殖利率一度突破五％。十年期公債殖利率也竄升至四．七八％以上。金融市場如今預估聯準會今年只會降息一碼聲音都跑出來。甚至不認為今年會降息，或Fed下一步可能是升息。債市風暴波及全球，投資人信心動盪引發多個市場股匯債三殺。而這次各國貨幣貶值也可以說是應對美國將提高關稅前先行動作，相當於先貶值接近要調高關稅的幅度，這樣對本身經濟影響較小。

輝達利空淬煉 台鏈恐受波及

各國各自打自己算盤，但是資金變動更快，外資先行變現匯出，以免還未賺到股價先賠匯差。亞洲主要股市普跌，日圓、韓元、印度盧比兌美元匯率紛紛跌至多年低點。台灣則見到暌違近九年低點三三元價位，此舉使得外資賣壓持續，今年以來外資累計賣超達一○二六億元，台股一月以來累計下跌約二．二六％，櫃買指數下跌達四．三四％。

當然解鈴還需繫鈴人，美股表現左右台股，四大指數除費半幾乎持平外，道瓊、標普及那指今年也都在平盤上下。過去川普一向對於金融及科技業採取較開放態度，而企業財報最近從金融業開始陸續揭露，包括花旗、高盛、富國銀行、摩根大通、貝萊德、美國銀行以及摩根士丹利等。市場預估，標普指數企業二四年第四季獲利可望年增十二％。若成真的話，這將是二一年第四季以來最大增幅。不過一月二十日川普就任總統，是否再說出一些驚世駭俗言辭或政策，市場正觀望。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2335期精彩當期內文轉載》