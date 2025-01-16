以哈停火讓紅海危機解除值得期待　恢復航行需時、運價不易上漲

▲赫伯羅德決定跟進達飛的運價凍漲行動。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國官方證實，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)已達成在加薩停火並且釋放人質的協議，終結長達15個月的加薩戰爭。陽明海運前董事長謝志堅指出，紅海危機是葉門的胡塞武裝造成，但估計是有望解除，只是解除後船隊恢復航行紅海需二到三個月時間，但因期待值出現，在船噸供給過剩情況下，運價調漲不易。

永豐金證券則評估2025年貨櫃產業將轉為供過於求，惟有殖利率保護，去年因供應鏈不穩造成運價易漲難跌現象，今年不易複製。

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謝志堅指出，胡塞是聽伊朗、黎巴嫩，還是誰的話還要觀察，不過以哈停火讓紅海危機解除是可以期待的，只是一切需要時間，但期待值出現後，原本就船噸過剩的市場，船公司每個月推一次調漲基本運價(GRI)辦法就不容易實現；去年貨櫃船運市場共增加320萬箱(20呎櫃)運力，今年估約200萬箱，明年150萬箱，船隻不用繞行好望角後，運力過剩會很明顯。

今年歐洲線長約已簽，運價年漲幅很高，託運人恐怕都要後悔了，美國線五月的年度想要調漲困難度就很高了。

永豐金證券的風雲學堂研究小編則指出，以哈傳出達成協議同意停火，有利於舒緩紅海危機，雖然貨櫃航商還是會先觀察以船員安全為主，但終究還是會重返蘇伊士運河，有效運力屆時明顯回升，春節後運價持續修正恐無法避免，對於貨櫃航運運價造成壓力。