遠東Garden City全區今年Q4開幕　敦化館年底熄燈

▲SOGO董事長黃晴雯。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

遠百（2903）轉投資遠東SOGO今（16）日舉行年終福袋記者會，董事長黃晴雯表示，2024年SOGO營收達525億元，今年要拚成長1％，而Garden City今年Q2會開出影城、B棟商場Q4會正式開幕，台北市中心最現代化的購物中心就會出現，2026年全區全面營運，首年業績目標要達100億元；此外，SOGO敦化館今年12月下旬就要熄燈，屆時部分精品品牌將會轉入復興館及Garden City。

黃晴雯表示，2024年零售業不確定因素很多，現在旅遊成本相對高，消費者可支配所得有一定程度要花在旅遊、飯店，就會擠壓到零售消費，但這都是調整的過程，對2025年抱著樂觀期待，台灣的統計都說2025年會有3％以上的經濟成長，今年會慢慢塵埃落定，因此審慎樂觀期待零售業。

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黃晴雯指出，對於2025年非常有信心，世界不確定性因素會慢慢回穩，回到疫情前的時候，對消費會更理性看待，相信會衝出不一樣的成績，且最主要的就是Garden City開幕，業績會有很重要的提升，一站式購足將會真正出現。

黃晴雯說，Garden City目前已開出的C、D區表現很好，業績超過預期的1成，新客人也很多，今年Q2會開出影城、B棟的商場今年Q4會正式開幕，台北市中心最現代的購物中心即將出現，2026年全區就會開始全面營運，首年業績目標100億元。

SOGO忠孝館店長賴必昌表示，忠孝館去年業績123億元，獲利能力、經營坪效都是集團最好，也連續5年成長，主要是化妝品、男女裝、配件等表現都很強勁，今年3、4月B1會進行改裝，並進駐4、5個新品牌，母親節檔期前改裝就會完成。

SOGO復興館店長許淑賢指出，復興館去年未稅業績181.6億元，主要是精品受到影響，對於今年精品表現仍保守看待，先觀察情人節、母親節檔期，上半年有沒有穩住，但主要「安靜低調」的奢侈品牌還是正向成長，情人節最重要的指標「珠寶」或許會較快恢復。