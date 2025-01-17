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亞馬遜全球開店第五屆「智造在台灣 品牌耀全球」啟動　助進軍國際

▲亞馬遜全球開店「智造在台灣 品牌耀全球3.0」嚴選近120優質賣家，以多元計畫培育台灣品牌。（圖／亞馬遜提供）

▲亞馬遜全球開店「智造在台灣 品牌耀全球3.0」嚴選優質賣家，以多元計畫培育台灣品牌。（圖／亞馬遜提供）

記者張佩芬／台北報導

亞馬遜全球開店於今(17)日宣布，第五屆「智造在台灣 品牌耀全球」企業海外陪跑計畫正式啟動，全力協助台灣中小企業進軍跨境電商市場，提升其國際競爭力。該計畫自2021年啟動以來，已吸引超過1000家台灣賣家報名參與，培訓超過500家企業，產業涵蓋家居廚房、美妝食品、電腦電子、運動等品類。參與此計畫的賣家，開賣一年後業績平均翻倍成長。

第五屆「智造在台灣 品牌耀全球」計畫為期9個月，今年的培訓內容包含50小時的亞馬遜官方課程，涵蓋選品、品牌建置、產品上架、產品合規、物流發貨及廣告投放等，並提供20次1對1賣家企業健檢、講座分享、陪跑教練的手把手指導、商機交流媒合等服務。此外，此屆的計畫內容也進行了升級：

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增加賣家實戰經驗：將首次規劃企業參訪及實地學習課程，主題聚焦物流倉儲流程，透過現場解說及實地觀察，讓賣家學員實際了解如何提升產品運輸效率，並學習如何依照規範進行產品包裝，從而有效降低物流成本。

推出產學合作計畫：今年亞馬遜將與台灣對外貿易發展協會(TAITRA)共同推出產學合作計畫，協助企業與學生進行配對，透過學習課程結合實作項目，為台灣的電商產業培育更多專業人才。參與亞馬遜全球開店企業海外陪跑計畫的賣家將可優先申請此產學合作計畫。

擴增合作廠商資源：亞馬遜全球開店長期致力於為賣家拓展合作廠商資源，目前累計到第五屆共近30家的服務商提供專屬優惠。賣家將可獲得20%至50%不等的折扣與優質廠商合作，涵蓋金流、物流、代營運、產品上架、安規檢驗跟商標申請等服務協助其在市場中穩步發展。今年也將與更多權威的合作廠商和專業賣家導師攜手提供賣家關注的不同主題課程。

在歷年的培訓賣家中，台灣廚具品牌飛綠(Felli Group)自2021年6月起進軍亞馬遜北美站點，目前更已布局歐洲及新加坡站點。飛綠經營初期面臨的最大挑戰為，商品上架過多導致廣告效果分散，並進而處於虧損狀態。然而，透過陪跑計畫中的專業導師指導，飛綠深入學習選品策略、數據分析和行銷規劃，經過四個月的努力，飛綠成功實現營收轉正。開賣第二年的業績更較第一年增長超過八倍，從原本的代工品牌轉型為全球知名品牌。

光學系統代工品牌UVISION最初專注於投影代工業務，但發現以B2B經營的模式營收受到侷限。經過長期評估後，UVISION決定嘗試電商轉型，並在亞馬遜北美站點開店。自2021年6月開賣以來，利用旗艦店、A+頁面等工具來經營品牌形象，也透過分析銷量成長數據達到精準備貨，更參與培訓計畫的Demo Day活動，顯著提升了市場能見度，僅三個月業績就突破百萬，平均每個月銷量成長超過50%。

參與第四屆培訓計畫的GPS消費性電子品牌群利科技(Bryton)目前站點涵蓋北美、歐洲、澳洲、日本。透過接受計畫中為期四個月的賣家導師顧問指導，並參與賣家互助交流社群，最後在不到一年內即突破275萬美元的銷售額，當年藉由亞馬遜Prime Day的曝光，銷售也再大幅增加32倍 。

另外，LED驅動器賣家EOPWR在參與培訓後的七個月，業績成長超過700%；電競鍵盤品牌BAROCCOMiSTEL則透過計畫中的廣告工具與數據分析課程，產品銷量在短短半年達到4倍成長。

關鍵字： 亞馬遜全球開店助進軍國際

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