快訊／黃仁勳現身緯創尾牙　加碼特獎抽出十名幸運兒

記者高兆麟／台北報導

輝達執行長黃仁勳今日現身緯創尾牙擔任開場嘉賓，他先是用中文親切和大家打招呼，並感謝緯創同仁的努力，更和湖口廠因為加班無法趕過來的員工視訊並發送紅包，最後更現場加碼特別獎，並抽出十名幸運兒。

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右2）現身緯創尾牙現場，舉杯表達對緯創資通董事長林憲銘（右1）的支持與感謝，隨後便趕赴輝達台灣尾牙現場。（圖／記者湯興漢攝）

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▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右1）現身緯創尾牙現場，表達對緯創資通董事長林憲銘（右2）的支持與感謝，現場抽獎犒賞緯創員工。（圖／記者湯興漢攝）

黃仁勳表示，很高興來到這裡來慶祝農曆年，來慶祝一年的開始、也是AI的開始。

黃仁勳指出，我們又再次發明了最重要的東西，經過這麼多年，「電腦」也就是你們和我最重要的東西重新被發明出來，我們沒辦法自己做，但我們發明了科技，我們需要夥伴，像科技廠緯創等驚人的台灣生態系，我們一起重新發明電腦、一起發展AI。

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳（圖右）現身緯創尾牙現場，表達對緯創資通董事長林憲銘的支持與感謝，兩人在台上熱情相擁。（圖／記者湯興漢攝）

黃仁勳也提到，去年台股創下最好的記錄，但這只是開始；緯創總經理說，輝達給緯創的承諾很大，事實上我們給緯創的單，規模要大很多，是很大的單，這就是為何我們要慶祝新年，緯創有983名員工正在工作、正在製造超級電腦。

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳現身緯創尾牙現場。（圖／記者湯興漢攝）

黃仁勳最後也再次感謝緯創的夥伴們，他說，「員工驚人的工作，還有緯創的付出，你們的卓越、努力不懈，成為輝達超讚的夥伴，謝謝你們」，不過由於他無法留下來與緯創一起慶祝尾牙，他感到很抱歉，但他也說他會發紅包。

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