黃仁勳進場尾牙員工高呼「Team Taiwan」　曝和魏哲家共進美好午餐

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳尾牙進場前受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達執行長黃仁勳今日行程滿檔，傍晚擔任緯創開場嘉賓後，直衝南港展覽二館7樓參加自家尾牙，在黃仁勳到達前，員工也列隊歡迎他，並高喊「Team Taiwan！」，黃仁勳也受訪表示，他和台積電有一個很棒的午餐會面，更透露他在台灣還有很多CEO要見，不過新年期間他並不會參加川普的就職典禮，因為要和亞洲區員工一起歡慶新年。

黃仁勳今日在尾牙開始前受訪表示，他要與台灣員工們一起過農曆年，至於要發多少獎金，是否會發超過一萬美元，黃仁勳則神秘表示，也許會，「有可能更多」。

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至於中午和台積電會面聊了什麼，黃仁勳說，他和魏哲家共進一頓美好的午餐，他想帶魏哲家去他喜歡的餐廳，就在文華酒店的對面。他也說，他要感謝台積電的支持，以及他們這一季的出色表現，NVIDIA正在加速推出Blackwell等新產品，還有推出CoWoS-S和CoWoS-L的技術，台積電團隊非常忙碌，要謝謝他們非常努力，並為這一年做準備，這將會是非常重要的一年。

也有記者關心黃仁勳是否看過張忠謀自傳新書，黃仁勳則說，他還沒看，因為在等英文翻譯的版本，至於張忠謀說他曾拒絕到台積電當CEO，他則說他不會重複這個故事，張忠謀說的就是定論。

現場外媒也關心他是否會參加川普就職，黃仁勳說，他還沒談過最新的禁令，他期待相川普表達祝賀，但不會參加就職，因為要和員工一起慶祝農曆年。

至於是否再去夜市，黃仁勳則說，他這次去了夜市，人非常多，每個人都很開心，他也很高興能見到大家。但人太多了，他根本不可能再進入夜市了，但他希望有朝一日能再去夜市。

對於網路上暱稱「JenAI」，黃仁勳有何看法，他只表示，他覺得他有個不錯的名字，至於這個暱稱如何，只要大家開心就好。

黃仁勳最後也預告，他今年電腦展會再度來台，並進行主題演講，今年的電腦展規模也會比過去更大，大家要記住，我們正在AI的開端。