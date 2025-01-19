黃仁勳午宴伴手禮「輝達卡」曝光　出席大佬身價一文看

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳18日在台北午宴有不少電子業大佬出席，緯創（3231）總經理林建勳、矽品董事長蔡祺文午宴後都拿著黃仁勳特製的「NVIDIA卡」共同合影，讓各界驚艷不已。

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日中午於台灣傳統懷舊料理「磚窯古早味」宴請台廠科技業大老。（圖／記者高兆麟攝）

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除了輝達市值3.37兆美元（約台幣111.21兆元）、黃仁勳身價約4兆元台幣以外，與黃仁勳合照的公司重要高階主管身價不斐，以廣達董事長林百里資產逾4000億元最驚人，若以台廠企業市值排名，則由台積電29兆元稱王。

台積電（2330）：市值29.04兆元

台積電雖然股本超過2593.27億元，為台股權值王，但在AI浪潮下股價挺上千元，台積電董事長魏哲家在法說會後與黃仁勳互動更甚，在18日午餐會前，魏、黃兩人才共進和牛晚餐。

▲輝達執行長黃仁勳18日和36名台灣科技大廠CEO齊聚台北磚窯古早味餐廳，飯局後台積電董事長魏哲家先離席，黃仁勳親自送客。（圖／記者高兆麟攝）

依證交所最新公開資料，魏哲家目前直接持有台積電6372張，另有逾700張關係人持股，以台積電17日收盤價1120元估計，魏哲家的身價逼近80億元。

鴻海（2317）：市值2.41兆元

鴻海董事長劉揚偉手握逾656張鴻海股票，以鴻海17日收盤價173.5元估計，劉揚偉身價1.14億元。

鴻海子公司工業富聯也派人出席，現年58歲的工業富聯董事長鄭弘孟，手中持有60萬股自家公司股票，以1月17日工業富聯收盤價人民幣20.66元估算，鄭弘孟身價約在人民幣1240萬元（約台幣5570萬元）左右。



宏碁（2353）：市值1144.47億

宏碁董事長陳俊聖進入公司7年，2014年1月1日加入時以執行長的身分進入公司高階決策團隊，當時宏碁市值不到512億元，因為看準AI趨勢，成為黃仁勳宴客成員，宏碁至17日為止市值已翻升至1144.47億元。

宏碁董事長陳俊聖依證交所最新揭露資訊顯示，手握2633張宏碁持股，依宏碁17日收盤價37.55元估，市值9888.72萬元。

廣達（2382）：市值1.01兆元

廣達董事長林百里名下直接持有逾41.57萬張自家公司持股，依廣達17日收盤價260.5元估計，市值高達1083億元，《彭博億萬富豪榜》排名中，林百里身價高達123億美元（約台幣4059億元）。

另同樣也是黃仁勳午宴成員的廣達副董事長梁次震名下持逾8.26萬張自家持股市值已達215.29億元，《彭博》曾指梁次震因AI浪潮，總身價來到32億美元（1056億元）。

緯創（3231）、緯穎（6669）：市值合計逾7481億





▲▼輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳（圖中）宴請台廠供應鏈，緯創總經理林建勳（圖右3）分享輝達卡片藏巧思，緯穎董事長洪麗甯（右1）一起合影。（圖／記者高兆麟攝）

2001年從宏碁集團分割出來的緯創在AI浪潮上迅速成長，緯創董事長林憲銘和緯創執行長林建勳、緯穎董事長洪麗寗等人皆出席黃仁勳午宴，其中林憲銘手握4.46萬張緯創持股，以17日收盤價105元估，林憲銘身價高達46.85億元；而林建勳與關係人合計持有4781張緯創股票，身價也破5億元。

至於「緯創小金雞」、2019年3月才掛牌的緯穎，至17日股價已來到2415元，洪麗寗手握2418張緯穎，身價高達58.4億元。

大合照中，黃仁勳與鄭弘孟、蔡枝安、林建勳等一起蹲在前排，黃仁勳更開玩笑，「蹲在第一排的都是有運動的，後面的都沒在運動」。

華碩（2357）：市值4456.56億元

華碩集團董事長施崇棠手握逾3萬張自家股票，以華碩17日股價600元作收估算，施崇棠身價高達180.56億元。

和碩（4938）、華擎（3515）：市值2770.58億元

和碩由董事長童子賢帶隊出席黃仁勳午宴，和碩共同執行長鄧國彥、鄭光志連袂出席，外關係企業華擎科技董事長許隆倫也是座上賓。

童子賢手握9.49萬張自家公司持股，若加上內部關係人逾6074張股票，持股已破萬張，以17日和碩收盤價93.8元估計，童子賢身價約94.73億元。

另外，鄧國彥、鄭光志目前手握公司股票各554張與255張，市值各為5199.42萬元、2400.77萬元。

而許隆倫直接、間接持股華擎股票1892張，以17日華擎收盤價220.5元估計，市值達4.17億元。

微星（2377）：市值1520.74億元

出席黃仁勳午宴的微星科技董事長徐祥，手握逾7.47萬張自家公司股票（含關係人持股），以17日微星收盤價180元估，市值134.58億元。

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳（圖中）宴請台廠供應鏈，矽品董事長蔡祺文（右1）嗨拿輝達卡片炫耀，圖左為矽品美國分公司總經理張啟斌。（圖／記者高兆麟攝）

矽品（2018年併入日月光，目前市值7324.03億元）

矽品董事長蔡祺文主導先進封裝測試技術，不但請到黃仁勳到台中潭科廠開幕儀式站台，蔡祺文也現身黃仁勳午宴，雖然矽品因日月光併購下市未再揭露經理人持股，不過因矽品併入日月光前蔡祺文對矽品持股價值已有10億元，科技業界普遍認為在AI浪潮下，蔡祺文身價應有數十億之譜。

英業達（2356）：市值1772.21億元

英業達董事長葉力誠、總經理蔡枝安連袂出席黃仁勳午宴，兩人手中英業達持股各達11.74萬張與7461張，以英業達17日收盤價49.4元估計，葉國一手中持股價值58.2億元；蔡枝安則來到3685.74萬元。

技嘉（2376）：市值1688.12億元

技嘉總經理李宜泰、林英宇共同出席黃仁勳午宴，本月同時也是技嘉新款AI PC上市開賣的時間，公司與輝達緊密合作。

李宜泰日前手握技嘉逾931張股票，以技嘉17日收盤價估，市值2.35億元；林英宇手握320張技嘉股票，身價8064萬元。