ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

黃仁勳午宴伴手禮「輝達卡」曝光　出席大佬身價一文看

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳18日在台北午宴有不少電子業大佬出席，緯創（3231）總經理林建勳、矽品董事長蔡祺文午宴後都拿著黃仁勳特製的「NVIDIA卡」共同合影，讓各界驚艷不已。

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日中午於台灣傳統懷舊料理「磚窯古早味」宴請台廠科技業大老 。（圖／記者高兆麟攝）

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日中午於台灣傳統懷舊料理「磚窯古早味」宴請台廠科技業大老。（圖／記者高兆麟攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了輝達市值3.37兆美元（約台幣111.21兆元）、黃仁勳身價約4兆元台幣以外，與黃仁勳合照的公司重要高階主管身價不斐，以廣達董事長林百里資產逾4000億元最驚人，若以台廠企業市值排名，則由台積電29兆元稱王。

台積電（2330）：市值29.04兆元
台積電雖然股本超過2593.27億元，為台股權值王，但在AI浪潮下股價挺上千元，台積電董事長魏哲家在法說會後與黃仁勳互動更甚，在18日午餐會前，魏、黃兩人才共進和牛晚餐。

▲輝達執行長黃仁勳18日和36名台灣科技大廠CEO齊聚台北磚窯古早味餐廳，飯局後台積電董事長魏哲家先行走人，黃仁勳親自送客。 。（圖／記者高兆麟攝）

▲輝達執行長黃仁勳18日和36名台灣科技大廠CEO齊聚台北磚窯古早味餐廳，飯局後台積電董事長魏哲家先離席，黃仁勳親自送客。（圖／記者高兆麟攝）

依證交所最新公開資料，魏哲家目前直接持有台積電6372張，另有逾700張關係人持股，以台積電17日收盤價1120元估計，魏哲家的身價逼近80億元。

鴻海（2317）：市值2.41兆元

鴻海董事長劉揚偉手握逾656張鴻海股票，以鴻海17日收盤價173.5元估計，劉揚偉身價1.14億元。

鴻海子公司工業富聯也派人出席，現年58歲的工業富聯董事長鄭弘孟，手中持有60萬股自家公司股票，以1月17日工業富聯收盤價人民幣20.66元估算，鄭弘孟身價約在人民幣1240萬元（約台幣5570萬元）左右。


宏碁（2353）：市值1144.47億

宏碁董事長陳俊聖進入公司7年，2014年1月1日加入時以執行長的身分進入公司高階決策團隊，當時宏碁市值不到512億元，因為看準AI趨勢，成為黃仁勳宴客成員，宏碁至17日為止市值已翻升至1144.47億元。

宏碁董事長陳俊聖依證交所最新揭露資訊顯示，手握2633張宏碁持股，依宏碁17日收盤價37.55元估，市值9888.72萬元。

廣達（2382）：市值1.01兆元

廣達董事長林百里名下直接持有逾41.57萬張自家公司持股，依廣達17日收盤價260.5元估計，市值高達1083億元，《彭博億萬富豪榜》排名中，林百里身價高達123億美元（約台幣4059億元）。

另同樣也是黃仁勳午宴成員的廣達副董事長梁次震名下持逾8.26萬張自家持股市值已達215.29億元，《彭博》曾指梁次震因AI浪潮，總身價來到32億美元（1056億元）。

緯創（3231）、緯穎（6669）：市值合計逾7481億

▲▼輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳（圖中）宴請台廠供應鏈，緯創總經理林建勳（圖右3）分享輝達卡片藏巧思，緯穎董事長洪麗甯（右1）一起合影。（圖／記者高兆麟攝）

▲▼輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳（圖中）宴請台廠供應鏈，緯創總經理林建勳（圖右3）分享輝達卡片藏巧思，緯穎董事長洪麗甯（右1）一起合影。（圖／記者高兆麟攝）

2001年從宏碁集團分割出來的緯創在AI浪潮上迅速成長，緯創董事長林憲銘和緯創執行長林建勳、緯穎董事長洪麗寗等人皆出席黃仁勳午宴，其中林憲銘手握4.46萬張緯創持股，以17日收盤價105元估，林憲銘身價高達46.85億元；而林建勳與關係人合計持有4781張緯創股票，身價也破5億元。

至於「緯創小金雞」、2019年3月才掛牌的緯穎，至17日股價已來到2415元，洪麗寗手握2418張緯穎，身價高達58.4億元。

大合照中，黃仁勳與鄭弘孟、蔡枝安、林建勳等一起蹲在前排，黃仁勳更開玩笑，「蹲在第一排的都是有運動的，後面的都沒在運動」。

華碩（2357）：市值4456.56億元
華碩集團董事長施崇棠手握逾3萬張自家股票，以華碩17日股價600元作收估算，施崇棠身價高達180.56億元。

和碩（4938）、華擎（3515）：市值2770.58億元

和碩由董事長童子賢帶隊出席黃仁勳午宴，和碩共同執行長鄧國彥、鄭光志連袂出席，外關係企業華擎科技董事長許隆倫也是座上賓。

童子賢手握9.49萬張自家公司持股，若加上內部關係人逾6074張股票，持股已破萬張，以17日和碩收盤價93.8元估計，童子賢身價約94.73億元。

另外，鄧國彥、鄭光志目前手握公司股票各554張與255張，市值各為5199.42萬元、2400.77萬元。

而許隆倫直接、間接持股華擎股票1892張，以17日華擎收盤價220.5元估計，市值達4.17億元。

微星（2377）：市值1520.74億元
出席黃仁勳午宴的微星科技董事長徐祥，手握逾7.47萬張自家公司股票（含關係人持股），以17日微星收盤價180元估，市值134.58億元。

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳（圖中）宴請台廠供應鏈，矽品董事長蔡祺文（右1）嗨拿輝達卡片炫耀，圖左為矽品美國分公司總經理張啟斌。（圖／記者高兆麟攝）

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳（圖中）宴請台廠供應鏈，矽品董事長蔡祺文（右1）嗨拿輝達卡片炫耀，圖左為矽品美國分公司總經理張啟斌。（圖／記者高兆麟攝）

矽品（2018年併入日月光，目前市值7324.03億元）

矽品董事長蔡祺文主導先進封裝測試技術，不但請到黃仁勳到台中潭科廠開幕儀式站台，蔡祺文也現身黃仁勳午宴，雖然矽品因日月光併購下市未再揭露經理人持股，不過因矽品併入日月光前蔡祺文對矽品持股價值已有10億元，科技業界普遍認為在AI浪潮下，蔡祺文身價應有數十億之譜。

英業達（2356）：市值1772.21億元

英業達董事長葉力誠、總經理蔡枝安連袂出席黃仁勳午宴，兩人手中英業達持股各達11.74萬張與7461張，以英業達17日收盤價49.4元估計，葉國一手中持股價值58.2億元；蔡枝安則來到3685.74萬元。

技嘉（2376）：市值1688.12億元

技嘉總經理李宜泰、林英宇共同出席黃仁勳午宴，本月同時也是技嘉新款AI PC上市開賣的時間，公司與輝達緊密合作。

李宜泰日前手握技嘉逾931張股票，以技嘉17日收盤價估，市值2.35億元；林英宇手握320張技嘉股票，身價8064萬元。

關鍵字： 輝達黃仁勳AI台積電供應鏈

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

推薦閱讀

快訊／黃仁勳親送魏哲家緊握手耳語　預告未來合作「令人難以置信」

快訊／黃仁勳親送魏哲家緊握手耳語　預告未來合作「令人難以置信」

輝達執行長黃仁勳今日在台北磚窯古早味和台灣各大科技廠CEO共進午餐，隨著餐敘進入尾聲，台積電（2330）董事長魏哲家也準備離開，黃仁勳也特別親自送魏哲家離開，雙方在餐廳前先是合照，更握手耳語數十秒，黃仁勳也不斷表達他有多重視和台積電的合作和情誼，更預告未來和台積電的合作將會「更刺激！更令人難以置信！」。

2025-01-18 14:05
黃仁勳與台廠CEO悟出「產業3件大事」　離席送包子、飲料體恤媒體

黃仁勳與台廠CEO悟出「產業3件大事」　離席送包子、飲料體恤媒體

輝達執行長黃仁勳今（18）日和36名台灣科技大廠CEO齊聚台北磚窯古早味餐廳，體念在場外守候記者，飯局中途，黃仁勳走出餐廳，現場發送香菇流沙包和蘋果西打給在場外守候記者，他還若有所悟邊發送食物邊提及與台廠供應鏈科技大老講到產業未來發展三大趨勢。

2025-01-18 13:45
黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳繼昨日參加緯創尾牙外，今（18）日中午於台灣傳統懷舊料理「磚窯古早味」宴請台廠科技業大老，黃仁勳走下車受訪時說「我很愛這家餐廳、這裡員工人也很好，這裡也很多回憶」，他說「雞腿、芋頭湯一定會吃」。

2025-01-18 12:11
《黃仁勳傳》下周上市　本人親回「我不會看、我已經活過一次了」

《黃仁勳傳》下周上市　本人親回「我不會看、我已經活過一次了」

由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親自授權採訪的《黃仁勳傳》中文版預計下周一上市，今（18）日黃仁勳面對記者詢問有沒有看自傳，他說「我不會看自傳、我已經活過一次了」。

2025-01-18 12:50
黃仁勳今晚不去夜市！與張忠謀共進晚餐　張淑芬親自下廚

黃仁勳今晚不去夜市！與張忠謀共進晚餐　張淑芬親自下廚

輝達（NVIDIA）創辦人本周來台，展開一連串緊湊行程，今（18）日中午宴請包含台積電董事長魏哲家在內36家台廠供應鏈CEO，他也透露今天晚上將於與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，並透露地點就在張忠謀住家、由夫人張淑芬女士親自下廚。

2025-01-18 17:35
英特爾傳被收購！外媒曝有「神秘買家」　股價先飆漲逾9%

英特爾傳被收購！外媒曝有「神秘買家」　股價先飆漲逾9%

美國半導體巨擘英特爾（INTEL）近年來營運陷入困境，股價直直落，但市場傳出一家神秘公司正在探索全面收購英特爾的可能性，受此消息影響，英特爾股價在17日收漲 9.25%，盤後續飆漲3%。

2025-01-18 10:20
市值型ETF當紅！　該投資台灣、美國還是全球大型股市？

市值型ETF當紅！　該投資台灣、美國還是全球大型股市？

如果你有幾千萬上億資產，那不妨全部都買，你可以美股買五成，台股買兩成、全球買三成... 投資市值型ETF能賺到市場平均報酬，這也是大家共識，但有人問我一個問題，到底要買國內大盤還是國際大盤呢？

2025-01-18 10:01
康霈尾牙豪抽「市價近64萬元」股票大獎　員工成低調億萬富翁

康霈尾牙豪抽「市價近64萬元」股票大獎　員工成低調億萬富翁

尾牙旺季，生技新兵康霈*生技（6919）昨（17）日舉行上市以來首次尾牙，且最大獎項送出2張公司股票，以昨日收盤價639元計算，2名幸運員工各抱回63.9萬元共計逾127萬元的大獎。

2025-01-18 11:36
預算「單項最高遭刪60%」　財部喊衝擊財政業務推動

預算「單項最高遭刪60%」　財部喊衝擊財政業務推動

立法院在野黨團針對114年度中央政府總預算案於黨團協商階段提出諸多有關財政部主管預算之刪減、凍結提案，加上昨日表決通過之民眾黨黨團所提通案刪減科目，大部分通刪比率甚高，財政部表示，將嚴重影響財政業務之推動。

2025-01-18 10:39
外資：農曆封關期間3大變數　市場觀望氣氛濃厚

外資：農曆封關期間3大變數　市場觀望氣氛濃厚

在晶圓龍頭大廠法說報喜之下，週五台股上漲122.98點，漲幅0.53%，指數收在23148.08點，本週加權指數週線收紅，全週上漲136.22點、0.59%，單週日均量3423.71億元。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，下週不論國內外皆有重要事件，首先是週一川普將就任美國總統，其對於移民政策、關稅等動向將影響市場情緒，市場預期關稅可能被川普用作談判籌碼，再者，下週三台股即將龍年封關，投資人面臨是否抱股過年的抉擇，由於今年春節期間恰逢遇到川普就任、美國財報週、FOMC會議等3大變數，可能使市場較為

2025-01-18 06:05

讀者迴響

熱門新聞

大砍總預算！　發票獎金也遭殃

黃仁勳午宴伴手禮「輝達卡」曝光　出席大佬身價一文看

即／黃仁勳抵張忠謀住家！提2袋神秘伴手禮　

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

德翔股票在香港順利上市擴大舉辦尾牙

川普發行迷因幣！市值瞬間飆破50億美元

左中壢、右桃園「內壢成房價凹陷區」　在地：2字頭買中古大樓

勞動部近8000萬預算恐被砍！　洪申翰：千萬勞工權益大受衝擊

中鋼觸底反彈？打擊「假消息」　股東人數站回130萬刷新高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366