團聚活動、見長輩送禮　刮刮樂祕笈一文看

▲台彩刮刮樂示意照。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

過年團圓，選擇闔家適宜的活動與長輩送禮絕對是現代人的每年必考題，還得面對長輩的東問西問，不管是工作、感情、生子都是千古難題，讓人壓力山大！這時就用一些小活動或伴手禮來搏感情與轉移注意力吧！除了過年必備的團圓聚餐、貼春聯、送水果禮盒、茶葉等等外，這邊推薦萬用又「年味」滿滿的大絕招―刮刮樂！

刮刮樂就是過年的一種儀式感，不僅能瞬間炒熱氣氛還有機會刮出大獎、創造獨一無二的珍貴回憶，絕對是拉近長輩距離又能傳遞好運的首選！以下推薦在不同情況適合搭配的刮刮樂：

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1、破冰

面對長輩不知道要開啟什麼話題時，百刮百中、張張都中獎的「金蛇獎」是非常合適的選擇，不僅票面及遊戲主題非常應景喜氣，中獎率100%一定會中獎，就可順勢跟長輩拉近關係及創造話題。

2、誠意滿滿

新春限定萬眾矚目的「2,000萬超級紅包」、「1,200萬大吉利」及100%中獎率生肖主題「金蛇獎」都是送給長輩非常有誠意的品項！三款刮刮樂面額分別為2,000元、1,000元、500元，且都有高額頭獎，當作對長輩表現心意的禮品非常適合。

3、真心祝賀

500元的「招財進寶」、200元的「祈福開運」、「蛇麼都發」、「恭喜發財」等刮刮樂都是主題喜氣且遊戲名稱飽含祝福之意的刮刮樂。有年味的賀詞及財富、幸運感爆棚的刮刮樂用來表達感謝或是祝福都是上上之選！

4、活絡氣氛解套尷尬話題

遇到不想回應的尷尬話題或者想炒熱氣氛時，最推薦「黃金滿屋」！作為過年前唯一款益智延長型玩法遊戲，玩起來饒富趣味且燒腦，非常適合闔家挑戰，慢慢刮、慢慢對，在相聚時刻製造更多回憶以及歡樂氛圍。

5、禮輕情意重

過年想來點輕鬆又不失趣味的小遊戲時，推薦準備幾張100元刮刮樂！「聚寶盆」、「超速777」、「旺旺來」都是有濃厚祝賀之意的刮刮樂，很適合拿來送禮。玩法簡單但包含了各種寓意，從好運到財富感都有，祝福的心意不言而喻。