德翔海運5年平均股本回報率約57%遠超行業均值　體現強勁的財務表現

▲德翔海運在過去五年錄得平均股本回報率(ROE) 57%，遠超行業均值，體現強勁的財務表現。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運(2510.HK)指出，公司過去五年錄得平均股本回報率(ROE)約57%，遠超行業均值，體現強勁的財務表現。這項統計是根據德路里報告，亞太區域服務數量佔服務總數70%以上，被定義為專注亞太區域的貨櫃航運公司，2019-2023年歸屬於股東的平均利潤/期初期末歸屬於股東的權益的算術平均值100%。

德翔海運於去年11月1日正式於香港掛牌上市後，除了於11月底公布截至2024/10/31止，10個月的未經審核綜合管理賬目初步評估(自結)，以及董事會掌握的資料，預期公司權益股東應佔溢利將錄得不少於2.7億美元(約87.53億台幣)。在去年10月，公司亦已向股東派發3億美元特別中期股利，展現穩健的財務基礎，公司近日亦發佈其未來戰略計劃。

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2024年德翔海運共接收1000~7000箱(20呎櫃)全新貨櫃船8艘，包括1艘1100箱、1艘2900箱以及6艘7000箱船舶，運力從2023年的88,993箱增加約2.5萬箱，年增約28%。

▲德翔海運五年平均淨利率達28%。（圖／德翔提供）

德翔目前自有船隊平均船齡2.7年，以船數來看約75%裝有脫硫器，總運力來看，約85%有脫硫器，前述兩項紀錄，在世界前20大貨櫃船公司當中都名列前茅。新船將有助於降低碳排放、節流，符合最新的環保規範，隨著這些新力軍加入，公司單日船租成本、油耗、都將有顯著節省，經營成本大幅下降。

此外，德翔海運仍有7艘新船訂單，包括3艘14,000箱、2艘7000箱、2艘4300箱，預計在2026~2027交付，屆時運力將成長到約18萬箱，自有船隊將由43艘成長到50艘。

目前公司持續發展業務核心亞洲區間航線之外，同時持續拓展中遠洋市場。除原有印度、澳洲、東非航線，2024年更開始積極擴大中東航線的參與，也透過艙位購買，進入紅海市場。另外，去年8月也趁市場高峰，進入美西航線，2025將持續穩健發展。

另外，德翔計劃於今年二月中旬升級NV2航線(NORTH VIETNAM II SERVICE)船型，艙位將從 1100箱提升至1800箱，以增強運輸能力。該航線的港序為：寧波－上海－香港－海防－欽州－香港－寧波。此更新將有效提升德翔海運在東亞與東南亞地區的航運服務效率及艙位，進一步滿足客戶的物流需求。

▲左起德翔海運副總經理陳劭翔、資深副總經理黃仁傑、德翔船務董事長莊壯麗、德翔海運董事長陳德勝、總經理涂鴻麟、副總經歷陳依琦向來賓與員工祝酒。（圖／德翔提供）

公司總經理涂鴻麟上周六(18)日在公司尾牙中提出未來展望：



1. 加強亞太地區的優勢地位，探索其他市場機會：部署新船舶並升級現有船舶，以更好地滿足客戶需求；優化班輪服務，提高利用率和盈利能力；探索其他市場的機會，這些市場提供長期盈利能力。

2. 優化和升級船舶和貨櫃組合：從長遠來看，優化和升級船舶和貨櫃組合將降低成本水平； 通過租船應對市場變化，增加自有貨櫃數量。

3. 加強戰略合作，選擇性地追求戰略投資： 擴大與他航夥伴合作，增強服務覆蓋範圍和能力；探索互補業務的投資機會。

4. 推動數位化：部署先進的IT解決方案，實施下一代內部運營系統；增加對人工智能、物聯網和其他先進技術的投資，不斷升級現有的IT系統和基礎設施。

5.擴大人力招募，厚植國際人才庫。

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