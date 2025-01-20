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東森國際去年可望轉盈、今年有望配息　強化AI應用為業績加分

▲東森國際轉投資事業東森購物去年EPS上看10元。（圖／東森購物提供）

▲東森國際轉投資事業東森購物去年EPS上看10元。（圖／東森購物提供）

記者張佩芬／台北報導　

東森國際(2614)去年擺脫兩年虧損，轉虧為盈，法人估EPS上看1元，今年旗下四家主要轉投資事業當中，東森購物估計EPS超過10元，自然美、寵物雲與東森新媒體估計今年可以轉虧為盈，可為東森國際加高獲利。

國際面對全球經濟環境的不確定性以及通貨膨脹成本增加下，東森集團AI技術做為未來重點布局方向，集團總裁王令麟要求每位員工每天至少要使用AI一個小時，包括東森國際的倉儲事業，已在研究AI掃倉等應用，以降低營運成本。

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東森國際去年前三季獲利2.29億元，EPS0.65元，較去年同期0.27元成長140%，，第四季處份復興南路辦公室辦理售後回租，獲利2.6億元，貢獻EPS約0.87元，扣除年底發放年終獎金等支出，法人估全年EPS至少在1元以上，也可望配息給股東。

在倉儲事業方面，近年持續推動能源轉型創新，投入鉅資汰換大型吸(卸)穀機、IE3高效率馬達與高壓變壓器等老舊耗能設備，兼顧能源轉換與作業效率提升，維持穩定的獲利，去年因為貨櫃運價偏高，採用散裝運輸比例拉高，倉儲營收達15.5億元，獲利也創新高。

隨著AI趨勢，東森國際將AI技術做為未來重點布局方向，以更多元的線上線下整合，在各轉投資事業方面，其中子公司東森寵物雲目前實體店家數達113家及專業醫療合作通路16家，服務遍及全台18縣市，今年力拼小幅獲利。

子公司東森新媒體積極導入AI自動生成技術，兼顧新聞倫理與真實性，推動新聞產製流程自動化。自2024年開始佈建電子報服務，並於2025年全面推廣，業估計可小幅獲利。

持股25.46的東森得易購(東森購物)，以數位創新、會員經濟及平台優化為核心，穩健拓展市場版圖，去年前10個月EPS已達8.81元，全年估計可賺超過一個股本；今年估計也回維持去年獲利水平。

至於東森自然美目前已有超過1410家，今年將持續展店，同時看好未來中國大陸市場人口紅利，今年也力拼小幅獲利，2029年以展店達1萬家為目標。

關鍵字： 東森國際轉盈配息AI應用業績加分

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