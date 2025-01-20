ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

胡塞宣佈除以色列船隻、停止在紅海的襲擊　船公司都表示密切關注

▲粉紅色的ONE船隻。（圖／港務公司提供）

▲ONE表示做出的任何決定都將優先考慮船員、貨物和船隻的安全。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

以哈停火生效，胡塞武裝表示，他們將停止對通過紅海的國際商船採取軍事行動，但以色列擁有或懸掛國旗的船隻除外。對此包括馬士基、赫伯羅德與日本海洋網聯(ONE)等都表示會密切關注；國內超大型攬貨公司負責人認為紅海危機有望第二季就解除，大型攬貨公司高階認為恐怖分子的話不好相信。

胡塞解除對大多數國際船隻的「禁令」，除了以色列擁有或懸掛國旗的船隻。胡塞並警告，如果美國或英國對胡塞武裝採取軍事行動，這些國家的船隻將再次成為襲擊目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一年多前，葉門胡塞武裝開始在紅海、曼德海峽（Bab El-Mandeb）及周邊地區襲擊商船，他們聲稱這是在支援加薩的巴勒斯坦人對抗以色列人。

隨著以哈停火於1月19日生效，人道主義行動協調中心(HOCC)發表聲明說，葉門武裝部隊將解除一項「禁令」，同意除以色列全資擁有和懸掛國旗的船隻以外的所有船隻通過紅海和亞丁灣地區。

根據HOCC的規定，它將停止針對駛往以色列港口的船隻、美國和英國的個人或公司擁有的船隻、或在其國旗下航行的船隻、部分為以色列個人或實體擁有的船隻、以及由以色列個人或公司管理或運營的船隻。

對於完全由以色列所有或懸掛其旗幟的船隻，聲明說，「這些船隻目前仍將被禁止通過紅海、巴布曼德、亞丁灣、阿拉伯海和印度洋。對他們的制裁將在全面執行協定的所有階段後停止。 ”

儘管以哈停火，胡塞武裝稱他們將停止襲擊商船，但船東和運營商預計將對重返紅海和蘇伊士運河的行動持謹慎態度，這些行動正在逐步進行。對於主要貨櫃船公司來說，未來幾周內網路的任何變化都將與東西方聯盟洗牌相關的重新調整相吻合。

日本海洋網聯(ONE)表示正在密切關注紅海局勢，目前無法進一步發表評論，但做出的任何決定都將優先考慮我們的船員、貨物和船隻的安全。

馬士基和赫伯羅德則表示，哈馬斯和以色列宣佈停火後，他們將密切關注中東局勢，並在安全後返回紅海。赫伯羅特發言人表示，「協議剛剛達成。我們將密切分析最新事態發展及其對紅海安全局勢的影響。」馬士基發言人則表示，「現在推測時間還為時過早。」

關鍵字： 胡塞除以色列船隻停止紅海襲擊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

幸運男 #刮刮樂 拜完「這尊」 1000元中 #1200萬 ：要換房子 #中和 #興南夜市 #天將彩券行

推薦閱讀

戴正吳追討10億元獎金提告　鴻海：依法辦理

戴正吳追討10億元獎金提告　鴻海：依法辦理

鴻海（2317）退休員工戴正吳爆出離職後向公司與創辦人郭台銘追討10億元獎金，鴻海今（20）日發布重訊指出，一切依法辦理。

2025-01-20 12:47
78萬股民喜迎！0050盤中填息　0056趕進度

78萬股民喜迎！0050盤中填息　0056趕進度

上周五美股4大指數全面收紅，台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股上攻，今（20日）台股開高走高，勁揚百餘點，國內首檔台股ETF元大台灣50（0050）開高走高，最高來到198.65，盤中完成填息，元大高股息（0056）走高到35.53元，正在填息路上趕進度中。

2025-01-20 12:27
396萬人領錢了！　勞保局各項年金過年前接力入帳

396萬人領錢了！　勞保局各項年金過年前接力入帳

迎接蛇年，1月25日開始為期9天的春節連假，勞保局表示，為了讓民眾安心過好年，勞保、災保及國保各項年金，將提前於農曆年前撥入請領人帳戶，預估受惠人數396萬餘人；其中，攸關192萬人的勞保年金給付於今日入帳，平均每人可領到近1.92萬元。

2025-01-20 09:46
陸客團春節後來台！維格餅家漲逾30％　3檔觀光股盤中漲停

陸客團春節後來台！維格餅家漲逾30％　3檔觀光股盤中漲停

中國文旅部日期宣布將於近期恢復福建、上海居民來台灣團體旅遊，預計春節後來台，兩岸旅遊大利多，激勵觀光股股價勁揚，燦星旅（2719）、富野（2736）、寶得利（5301）等盤中亮燈漲停，興櫃的維格餅家（2733）盤中也一度漲逾31％。

2025-01-20 11:53
家登強攻航太、半導體事業　董座喊今年營收挑戰「遠超百億」

家登強攻航太、半導體事業　董座喊今年營收挑戰「遠超百億」

半導體設備大廠家登（3680）集團18日舉行旺年會，家登去年繳出年營收64.45億元，年增29%的好成績，董事長邱銘乾也表示，今年營收目標上看百億，家登還要切入航太事業，並再次喊「站在風口上，豬都會飛」，在去年好表現加持下，家登尾牙也大方抽出汽車及多輛機車來犒賞員工一年辛勞，邱銘乾更喊話，明年尾牙還會再加碼。

2025-01-20 11:22
2025上半年台股高點曝光！　國泰金：股民多預期落在2萬4

2025上半年台股高點曝光！　國泰金：股民多預期落在2萬4

台股農曆年即將封關，國泰金1月國民經濟信心調查結果出爐，時事題針對「民眾對於2025上半年台股加權指數高低點的預期」做調查，1月的調查結果顯示：22.8%的民眾認為台股指數上半年高點將介於24,000(含)~25,000區間，21.2%的民眾認為高點落在25,000(含)~26,000區間，6.9%則預期高點會超過26,000(含)。綜合前述，合計有50.9%民眾認為2025上半年台股加權指數高點會落在24,000(含)上方。

2025-01-20 09:39
蛇年換新鈔今起跑！　5大攻略一文看

蛇年換新鈔今起跑！　5大攻略一文看

搶換新鈔發紅包過蛇年的民眾注意！央行公告春節前全台8金融機構456處提供換新鈔服務今（20）日起跑，限時5個工作天執行，民眾可以透過手機或網路查詢指定兌鈔地點，快速完成換鈔任務。銀行業同時交流5大換新鈔攻略，讓民眾輕鬆拿新鈔過好年。

2025-01-20 01:05
機器人、BBU概念股狂漲　和椿、興能高並列12檔注意股

機器人、BBU概念股狂漲　和椿、興能高並列12檔注意股

證交所今（20）日公布12檔注意股，鋰電池芯廠興能高（6558）近期搭上AI伺服器配備BBU（鋰電池備援電力模組）題材，股價漲勢激昂，機器人概念股和椿（6215）也持續熱門，兩檔今日都收漲停，且近30或60個營業日漲幅都超過100％，因此雙雙並列注意股。

2025-01-20 23:22
泓德能源首辦線上徵才說明會　釋出70+職缺

泓德能源首辦線上徵才說明會　釋出70+職缺

泓德能源（6873）2024年創下營收突破百億元的亮眼成績，並持續廣納專業人才，擴大團隊規模，今日首次舉辦線上徵才說明會，釋出超過70個職缺，號召綠電管理、雲端運算、軟體開發等多元領域人才加入團隊，其中軟體職缺佔比超過三分之一，攜手共迎能源轉型的國際浪潮。

2025-01-20 23:12
千億補貼預算遭刪　台電喊「深表遺憾、衝擊國人用電」

千億補貼預算遭刪　台電喊「深表遺憾、衝擊國人用電」

針對今(20)日立法院表決通過刪除挹注台電1000億元預算案，台電晚間發出聲明指「深表遺憾」，並指此舉除了弱化台電支持民生電價的財務狀況，更癱瘓台電更新汰換電力設備的財務能力，進而對國人用電造成衝擊。至於外界關切電價議題，台電會將相關財務情況及成本結構資料，提報至電價費率審議會討論。

2025-01-20 22:15

讀者迴響

熱門新聞

396萬人領錢了！　勞保局各項年金過年前接力入帳

保鑣界C羅、馮迪索護駕黃仁勳

即／威力彩24摃　下期上看5.9億元

台塑四寶跌深！　專家喊是買點

蛇年換新鈔今起跑！　5大攻略一文看

戴正吳追討10億元獎金提告　鴻海：依法辦理

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

即／威力彩5.4億獎號開出　快對獎幫自己加年終

大刀砍小確幸！統一發票上路74年　捲預算之亂迎最大衝擊

78萬股民喜迎！0050盤中填息　0056趕進度

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366