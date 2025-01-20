胡塞宣佈除以色列船隻、停止在紅海的襲擊　船公司都表示密切關注

▲ONE表示做出的任何決定都將優先考慮船員、貨物和船隻的安全。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

以哈停火生效，胡塞武裝表示，他們將停止對通過紅海的國際商船採取軍事行動，但以色列擁有或懸掛國旗的船隻除外。對此包括馬士基、赫伯羅德與日本海洋網聯(ONE)等都表示會密切關注；國內超大型攬貨公司負責人認為紅海危機有望第二季就解除，大型攬貨公司高階認為恐怖分子的話不好相信。

胡塞解除對大多數國際船隻的「禁令」，除了以色列擁有或懸掛國旗的船隻。胡塞並警告，如果美國或英國對胡塞武裝採取軍事行動，這些國家的船隻將再次成為襲擊目標。

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一年多前，葉門胡塞武裝開始在紅海、曼德海峽（Bab El-Mandeb）及周邊地區襲擊商船，他們聲稱這是在支援加薩的巴勒斯坦人對抗以色列人。

隨著以哈停火於1月19日生效，人道主義行動協調中心(HOCC)發表聲明說，葉門武裝部隊將解除一項「禁令」，同意除以色列全資擁有和懸掛國旗的船隻以外的所有船隻通過紅海和亞丁灣地區。

根據HOCC的規定，它將停止針對駛往以色列港口的船隻、美國和英國的個人或公司擁有的船隻、或在其國旗下航行的船隻、部分為以色列個人或實體擁有的船隻、以及由以色列個人或公司管理或運營的船隻。

對於完全由以色列所有或懸掛其旗幟的船隻，聲明說，「這些船隻目前仍將被禁止通過紅海、巴布曼德、亞丁灣、阿拉伯海和印度洋。對他們的制裁將在全面執行協定的所有階段後停止。 ”

儘管以哈停火，胡塞武裝稱他們將停止襲擊商船，但船東和運營商預計將對重返紅海和蘇伊士運河的行動持謹慎態度，這些行動正在逐步進行。對於主要貨櫃船公司來說，未來幾周內網路的任何變化都將與東西方聯盟洗牌相關的重新調整相吻合。

日本海洋網聯(ONE)表示正在密切關注紅海局勢，目前無法進一步發表評論，但做出的任何決定都將優先考慮我們的船員、貨物和船隻的安全。

馬士基和赫伯羅德則表示，哈馬斯和以色列宣佈停火後，他們將密切關注中東局勢，並在安全後返回紅海。赫伯羅特發言人表示，「協議剛剛達成。我們將密切分析最新事態發展及其對紅海安全局勢的影響。」馬士基發言人則表示，「現在推測時間還為時過早。」