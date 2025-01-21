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「機器人之眼」亞光比所羅門更具性價比　分析師揭入場價

亞光搭上機器人之眼，龍年最後一天飆出歷史最高點188.5元，董事長賴以仁1月4日在台中忘年會上。（圖／翻攝自YAHOO、報系資料照）

▲亞光搭上機器人之眼，龍年最後一天飆出歷史最高點188.5元，董事長賴以仁1月4日在台中忘年會上。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「只有小量出貨，大幅放量今年看不到！」光學鏡頭廠亞光（3019）搭上特斯拉Optimus「機器人之眼」商機，龍年最後一天飆出歷史最高點188.5元，董事長賴以仁1月4日在台中忘年會上，低調回應。CTWANT採訪啟發投顧分析師白易弘認為，亞光「還可抱」，152-155元左右就可入手。

機器人題材近期點火，布局機器視覺多年的亞光，去年交出漂亮成績單，營收230億元，創歷史新高，股價也水漲船高，從低點61.2元一路扶搖直上，翻倍大漲168%。進入2025年，亞光熱度不減，1月20日帶量上漲4.5%，股價收在162.5元。

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45年前在台中潭子加工出口區成軍的亞光，從玻璃鏡片小廠翻身搶進「機器人之眼」，今年77歲的創辦人賴以仁將經營方針寫在官網上：學習日本企業的經營方式與文化。 一名不願具名的下游廠商也跟CTWANT記者透露，亞光內部「有多位高階日籍人士，是不可或缺的力量。」

賴以仁自台中商專畢業後，到日本光學大廠佳能（Canon）的台灣代理商「佳能企業」工作，備受老長官、前佳能企業董事長董炯雄重用，佳能企業成立相機零組件代工廠「應華工業」時，找賴以仁接手，一路從總經理做到董事長。

「照相機加工費用比較高的物品是什麼？」當時，賴以仁從日本廠商問到答案：鏡片，就這樣，他決定做光學鏡片。1980年，賴以仁成立「亞洲光學」，設在日本光學大廠及代工廠聚集的台中加工出口區，創業初期，老東家佳能董家不但參與投資，還讓他兼任應華工業董座。

亞光加入蘋果供應鏈期間，接觸到特斯拉電動車計畫，開啟雙方合作。（圖／亞光官網、特斯拉官網）

▲亞光加入蘋果供應鏈期間，接觸到特斯拉電動車計畫，開啟雙方合作。

賴以仁一路「緊貼日本技術」，請來日本退休人員當顧問，也與多家日商技術合作，製作相機鏡片與望遠鏡等，也學著日本企業抓緊研發創新，1987年開發五角棱鏡（ROOF PRISM），4年後開發完成非球面塑膠鏡片，1996年雷射測距儀產品開發成功等，迄今握有全球專利近千件。其中，技術層次最高的「雷射測距儀」系列產品，因深耕多年，也成為搶進自動駕駛領域的「利基技術」。

一位業內人士跟CTWANT記者說，亞光就是台灣最早投入車載鏡頭的公司，車載鏡頭因在戶外行駛，有各種環境氣候考驗，需通過「高溫酷寒」、「防塵抗震」等嚴格環境檢測，「非球面模造鏡片比球面鏡片更容易修正影像畸變、色差等光學像差，是ADAS不可缺少，且量產不易。」

2010年，亞光加入蘋果供應鏈期間，接觸到特斯拉電動車計畫，開啟雙方合作。亞光不僅有非球面模造玻璃量產能力，另一項雷射測距技術也是先進駕駛輔功系統（ADAS）不可或缺。亞光2015年正式出貨特斯拉，財務表現逐年攀高，2021年全年營收210億元，稅後淨利直上15.01億元，年增278％，EPS 5.34元創新高。

特斯拉推出人型機器人Optimus，其中「機器視覺」成了光學鏡頭新商機。（圖／翻攝TESLA Optimus）

▲特斯拉推出人型機器人Optimus，其中「機器視覺」成了光學鏡頭新商機。

儘管近年大陸車廠搶市，特斯拉電動車成長放緩，亞光營收跟著趨緩，然特斯拉去年末亮相的人型機器人Optimus，「機器人之眼」給了光學鏡頭新應用領域蓄勢待發的契機，讓市場充滿想像。

對機器視覺部分，賴以仁在元旦後的亞光忘年會上低調回應，「客戶不只一家，不過還是在試產階段。」證實亞光不缺席。賴以仁還說，目前亞光產品線主要有車載鏡頭、影像感測器（CIS）及數位相機3部分，今年將繼續成長。

白易弘認為，「機器人之眼」指標股還是看亞光，它是龍頭，「152-155元」之間會是一個比較好的進場時間點。萬寶投顧投資總監蔡明彰也指出，馬斯克將推出自駕計程車Robotaxi的車載感測鏡頭，以及Optimus的視覺系統，亞光全部參與，去年前3季EPS已達4.45元，相比所羅門（2359），前3季EPS 0.02元股價升至151元，「亞光更具有投資性價比。」

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