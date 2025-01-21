52萬股民期待！兆豐金股利維持8成分派率　董座：儘量爭取

▲兆豐金董座董瑞斌強調，維持往年盈餘配發率。（圖／陳詩壁攝）
記者巫彩蓮／台北報導
股東人數逾52萬人的兆豐金（2886）2024年稅後淨利347.66億元，年增4.5%，並創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為2.35元，對於2025年股利分派能否維持往年8成水準，兆豐金董事長董事長董瑞斌出席「金融與科技反詐騙大聯盟」活動時表示，除了獲利表現之外，還要權衡未分配盈餘稅課徵，會儘量維持往年配發率，最終必須董事會、股東會決議通過。
兆豐金2021-2023年近三年每股盈餘分別為1.89元、1.32元以及2.37元，股利分派分別為1.65元（現金股息1.4元、現票股利0.25元）、股利分派為1.32元（現金股息1.24元、現票股利0.08元）、股利分派為1.8元（現金股息1.5元、0.3元股票股利），近三年盈餘盈餘分配率各為87%、100%，以及75.9%。
兆豐金2024年EPS為2.35元，略低於2023年2.37元，若以去年股息1.5元、0.3元股票股利，總計1.8元股利來推算，盈餘分配率約75.9%，今年盈餘分派有機會比照辦理，以此估算股利落1.7-1.8元之間。
對於2025年盈餘分派，董瑞斌強調，會儘量維持往年水準，會將獲利表現、未分配稅納入考量，至於是否搭配股票？他回應：還不確定。
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