52萬股民期待！兆豐金股利維持8成分派率　董座：儘量爭取

勞保破產大限延後3年！精算報告開獎 2028年延到2031年

勞動部依勞保條例相關規定，每3年完成1次勞保費率及財務精算作業，最新報告顯示，受到今年投資效益、政府撥補後，勞保精算基金用罄年度延後3年，也就是勞保破產危機預估延後至2031年，潛藏負債近13.23兆元。

《魷魚遊戲》IP在手上！ 野獸國今登興櫃股價狂飆逾9成

全台唯一「公仔概念股」野獸國（6995）今（21）日以每股30元登錄興櫃，盤中最高至57.8元，大漲近93％，蜜月行情表現亮眼。

台股抱股過年？封關倒數 10年實證數據一表看

農曆春節9天連假將從1月25日起展開，投資人最關心的莫過於「該不該抱股過年」，中租基金平台總經理蘇皓毅表示，考量市場已提前消化聯準會一月利率政策方向、美股財報表現優於預期、美國經濟基本面並無明顯轉弱，以及台股多頭格局堅固等因素，建議投資人可考慮抱牢台股，喜迎2025金蛇年到來。

川普下令「大規模開採石油」 台塑四寶齊跌

美國總統川普今日發表就職演說，他宣布下令大規模開採美國石油，消息一出造成國際油價下降，台塑四寶股價也走弱，其中台塑（1301）下跌2％，台化（1326）、台塑化（6505）也跌逾1％。

台積電震後最新聲明 廠區營運正常「建廠工地未受影響」

台灣於今（21）日0時許經歷芮氏規模6.4地震。台積電表示，位於南部科學園區之晶圓廠區測得最大震度為5級、中部科學園區廠區最大震度為4級、新竹科學園區晶圓廠區（含龍潭及竹南）最大震度為3級。

2023年上市公司「肥貓」 宏達電虧損每位董監酬金387萬居冠

證交所於今（21）日公布「112年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」之上市公司資訊，也就外界所稱的「肥貓」，宏達電當年度虧損33.95億元，每位董監酬金387.71萬元居冠；其次為友達，公司當年度虧損182.03億元，平均董監酬金364.5萬元。

上班族過年紅包預算近1.2萬元 最怕被問「薪水多少」

農曆春節將至，根據求職網站調查，有91.2％上班族過年會發紅包，平均預算近1.2萬元，且其中有30.9％預算高於去年，另也有66.2％上班族過年會送禮；此外，過年最怕與親戚聚會被「考題攻打」，最怕被問到的大難題是「現在薪水多少」。

年終太少又沒加薪！勞工春節想兼差 平均目標賺近1.7萬

農曆春節即將到來，不少勞工朋友「薪情不佳」，去年加薪幅度、年終獎金都不如預期，擔心過年手頭吃緊，根據求職網站調查，有99％勞工想在春節期間兼差，平均希望能賺近1.7萬元來補貼家用。

川普夫婦就任前推迷因幣「吸金大法」 幣圈示警背後風險

美國總統川普台北時間21日凌晨正式宣誓就任，全球加密貨幣市場近日因川普夫婦的聯手推出迷因幣再掀波瀾，專家觀察，川普夫婦這波「吸金大法」讓加密貨幣行情猶如雲宵飛車般震盪，民眾追進切勿忽視背後風險。

2023年上櫃113家肥貓公司現形 生華科、安國、高端疫苗上榜

櫃買中心今（21）日揭露上櫃公司2023年董監事酬金實際支領情形，揪出113家2023年稅後虧損、但酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加的「肥貓公司」，其中虧損、但平均每位董事酬金（未加計兼任員工薪酬）金額最高者生技廠生華科（6492）、董事人均領103.3萬元。