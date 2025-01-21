公務人員跟風曬年終！超香6位數曝...網點關鍵：非一般公務員

▲一名公務人員網友曬出超香公職年終，讓大票網友直喊：「所以公務員也還不錯阿！」（翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

日前才考選部才最新統計指2023年公務人員考試出現16類科到考人數少於需用錄取人數之情形，不過近日一名公務人員網友曬出超香公職年終，讓大票網友直喊：「所以公務員也還不錯阿！」也有網友點出原PO根本不是一般公務員。

一名公務人員在Dcard以「公務員 年終」標題發文，大呼跟風一下貼年終，「小弟六本二考乙，感謝全國納稅義務人賞口飯吃，希望今年風調雨順國運昌隆」。只見原PO曬的薪資單，17日分別入帳兩筆薪資，一筆為3萬2,530元，另一筆為92,711元，合計共125,241元。

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▲原PO高調曬年終。（翻攝自Dcard）

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，也釣到不少網友表示，「鐵飯碗公務員很爽欸」、「工程類六本ㄧ年終加考績15.2萬」、「年終81000，考績未知」、「國營年終15萬」、「震驚！公務員年終竟高達6位數！！！」讓不少網友喊羨慕，並好奇詢問原PO那一個公職單位，原PO則表示「在機場的」。

但也有網友哀怨表示，「普考年終只有6萬」、「這都是欠我們的加班費而已，無感」、「為什麼我七本二考乙年終比你還少⋯」「羨慕，我們政府單位的都沒有考績獎金，只有年終1.5個月，認真做還是考績乙，又白做一年了哈哈」，也有網友大呼「你這根本不是一般公務員」。



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