輝達重登全球市值王　蘋果「iPhone前景遭示警」摔成亞軍

▲輝達重登全球市值王寶座。圖為創辦人暨執行長黃仁勳現身緯創尾牙現場資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

受到蘋果（Apple）股價下跌、市值縮水加持，AI股龍頭輝達（NVIDIA）在美股時間周二小漲2%卻仍重登全球市值王寶座。

《CNBC》報導，NVIDIA在美國時間周二雖僅小漲2%，但因市場看好AI晶片需求，2025年以來已漲逾5%，而2023年、2024年則各自上漲239%與171%。

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與此同時，蘋果股價在美股時間周二下跌3.19%，蘋果在2024年成長30%後，2025年以來股價下跌了11%，邁向2022年12月以來最大單月跌幅，若與12月高峰比，周二收盤價222.64美元已跌近14%。

《彭博社》報導，蘋果公司被兩位分析師下調評級，進一步表明iPhone銷售疲軟正在日益引起投資者的擔憂，外界認為人工智能未能發揮預期中的成長催化劑作用。

Loop Capital將蘋果評級下調至持有，Jefferies將該股評級下調至跑輸大盤，成為罕見的給予該公司相當於賣出評級的公司。Jefferies分析師Edison Lee在報告中寫道，近期iPhone銷售疲軟程度超出預期，中國市場尤其令人擔憂。

獨立研究機構表示，12月當季iPhone在華銷量下降18.2%，全球銷量下滑約5%。Edison Lee引述第三方調查稱，「美國消費者尚未發現手機上的AI功能有用，這意味著蘋果不太可能很快啟動超級升級周期。鑒於這些趨勢，他預計蘋果第一季度展望可能會令人失望」。

Loop Capital市場分析師Ananda Baruah報告指出，雖然支持之前買入評級的驅動因素仍有可能兌現，但肯定不會發生在未來9個月看到。

NVIDIA擁有圖形處理器（GPU）的絕大多數市佔，這對於開發和部署 OpenAI 的 ChatGPT 等人工智慧軟體至關重要。儘管營收成長放緩，但最近一個季度仍幾乎翻了一番，達到 350.8 億美元。

蘋果是第一家達到 1 兆美元、2 兆美元和 3 兆美元市值里程碑的公司，與NVIDIA的市值王纏鬥戰互有勝負。NVIDIA曾於2024年6 月因股價暴衝市值首次超越蘋果，並於11 月再次超越蘋果。

截至周二收盤，輝達的市值約為 3.45 兆美元，而蘋果的市值為 3.35 兆美元，近期輝達最大利多仍以GPU主要買家微軟本月預告 2025 財年將在人工智慧資料中心上花費 800 億美元為主。