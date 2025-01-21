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南台灣大地震　集邦：加劇Q1電視面板供給吃緊

▲搶攻4K高畫質市佔　東元推出75吋液晶大電視。（圖／記者姚惠茹攝）

▲75吋液晶大電視為面板應用產品。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

台灣南部於2025年1月21日凌晨12點17分發生芮氏規模6.4地震，震央位於嘉義，根據TrendForce第一時間了解，台南亦是重要面板產地，廠商實際受影響情況尚待確認，惟此次地震可能加大2025年第一季電視面板供給壓力。

另TrendForce了解鄰近的晶圓代工廠、面板廠受損和運作情況，台積電（2330）及聯電（2303）的台南廠因震度達4級以上，當時已疏散人員並停機檢查，未有機台遭受重大損害，僅爐管機台內難以避免的產生破片。

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TrendForce表示，台積電在台南地區有一座八吋廠、兩座十二吋晶圓廠，從成熟製程到目前最先進的5/4nm及3nm皆在此生產，聯電於當地運作一座十二吋廠，包含90~14nm製程。相關廠區已陸續於21日上午恢復正常運作，地震對實際產出的影響在可控制範圍內。

儘管台南地區晶圓代工廠製造的產品種類廣泛，但因時值各項零組件需求傳統淡季，整體成熟製程的產能利用率平均為70%至80%，產線仍有相當大的調整彈性。先進製程部分，TrendForce研判目前投片多屬庫存預備，短暫停機或少量破片的影響都容易彌補，初步預期不會造成明顯影響。

面板產業部分，台南為顯示大廠群創光電的大本營，其位於台南的廠區分別為Fab2、Fab3、Fab5、Fab6、Fab7，臨近的高雄廠區則是Fab8、Fab8b、T6。由於廠區歷史較久遠，加上此次震度較大，影響部分台南廠區機台停機，受損狀況仍待確認。然預估此次地震對第一季原就稍微吃緊的電視面板供給恐將雪上加霜。

關鍵字： 地震電視面板台南供應鏈產業

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