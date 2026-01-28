日圓急升還有機會再漲15%　外資曝1關鍵看「日債買盤」

▲ 日圓匯率急升。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日圓兌美元一連3個交易日走強，創下自2024年8月以來最強勁的三日漲勢，但花旗集團策略師Daniel Tobon並不認為因此而看好日圓會一路維持強勢，他表示，要維持漲勢，日本買家需要再次將資金投入本國債券市場。

日圓兌美元上周五（23日）亞洲盤一度走弱至逾159價位，惟當天午盤之後急速走升見155字頭，本周全面展開強升格局，27日紐約盤見152字頭，今（28日）早亞洲盤152.15~153.06游走。

根據《彭博》報導，Tobon在一次採訪中說，「日圓最大的交易機會在於等待那個轉折點（指資金轉戰日債）」、「一旦得到確認，日圓上漲行情可能還有超過15%的漲幅。」

報導稱，近期日圓上漲的原因是市場猜測，當日圓兌美元匯率跌至接近160時，日本和美國就會準備出手支撐日圓。 因160價位是接近2024年促使日本官員干預市場的水平。

日圓匯率的突然逆轉，源自於日本債券市場上周遭遇拋售潮，因為人們擔心首相高市早苗的財政計畫會加重政府本已沉重的債務負擔。

此次暴跌大幅推高了日本國債殖利率，可能促使投資者將資金從海外撤回並重新投資於國內市場。這也增加了對沖基金平倉套利交易的可能性，套利交易是指在日本借入資金，然後將所得資金再投資於利率較高的國家。Tobon表示，他仍然認為日圓在下個月的選舉前可能會再次走弱。

Tobon說，「如果我看到本地投資者轉向購買日本國債，這可能更強烈地表明現在是買入日圓的好時機，因為這將有助於緩解財政方面的擔憂。」「這種情況可能在選舉後不久就會發生，也可能需要更長時間。」