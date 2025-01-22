感謝夥伴力量！東森集團尾牙19家廠商榮耀加冕　從保健到美學展現多元實力

▲東森集團總裁王令麟與19家績優廠商代表一同合影，見證東森頒獎盛會的榮耀時刻，展現「與夥伴共榮」的合作精神。（圖／東森購物提供，以下同）

財經中心／台北報導

東森集團於昨（1/21）日舉辦忘年感恩尾牙餐會，邀請合作夥伴共襄盛舉。回顧2024年，東森購物與眾多廠商在激烈的市場競爭中並肩作戰，為了感謝並鼓勵這些一路相挺的企業，特別安排頒獎典禮，頒發多項兼具創意與實質意義的獎項，象徵東森對優質廠商的重視。現場氣氛熱絡，多位董事長與總經理親自到場領獎，為這場尾牙增添更多精彩。



頒獎典禮中，各項獎座名稱都能突顯廠商的產品或品牌特色。例如，華陀扶元堂生藥科技董事長朱溥霖親自領取「華陀再世奇蹟獎」，不僅展現該公司將中草藥與現代科學結合的研發成果，每年更在市場上創造約20億元的佳績；宏睿國際則憑藉石墨烯技術，將PP石墨稀品牌成功切入保健市場，榮獲「石墨烯領航至尊」，一年狂賣19萬件。另一大焦點是「日系養生美學大賞」得主喬依國際，其旗下「妍美会」三款健康產品在2024年韓國首爾國際發明展（SIIF）榮獲兩金一銀，為台灣健康產業爭取國際能見度，每年吸引超過 12萬名消費者購買。董事長劉秋江也感謝東森購物給予的資源與協助，讓企業能在國內外舞台發光。

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▲華陀扶元堂生藥科技董事長朱溥霖親自出席，從東森集團總裁王令麟手上領取「華陀再世奇蹟獎」。

▲「日系養生美學大賞」得主喬依國際，旗下「妍美会」三款健康產品在2024年韓國首爾國際發明展榮獲兩金一銀，董事長劉秋江出席領獎。

「全方位銷售冠軍」由六員環總經理嚴健誠獲得，透過線上與線下渠道的整合行銷，創造亮眼業績；「皇家品味尊榮獎」的HOGA多田貿易總經理廖克斌主打高端產品線，提供消費者奢華體驗；「家有鍋寶萬事都好」的鍋寶，由蔡季芳老師領獎，透過創新廚房產品，讓居家烹飪更便利。現場也頒發「最美代言總監」給KANGOL 品牌代理商奇思企業總監Angel賴凱萱，被譽為「醬料界的愛馬仕」的台灣澎湖海味品牌胡媽媽灶腳則榮獲「舌尖美味傳奇獎」，由總經理胡庭妮領獎。這些獎項兼具巧思，涵蓋保健、美妝、食品、家居、時尚等多元領域。

本次共有19家表現優異的廠商獲得獎項，展現過去一年來與東森攜手創下的豐碩成果。東森集團總裁王令麟表示：「我們希望透過這些兼具創意與榮耀感的獎項，讓廠商在年終之際受到鼓勵，也向外界展現東森長期倡導的『與夥伴共榮』的企業文化。」東森購物強調，未來將持續整合多元渠道與行銷資源，與更多企業並肩合作，開拓更廣闊的市場。

▲東森集團昨（1/21）日舉辦尾牙，集團總裁王令麟與各公司董事長、總經理登台敬酒，感謝全體員工與眾多合作廠商過去一年的努力與付出，現場洋溢歡慶氣氛。

東森集團年終尾牙不僅是對員工一年努力的肯定，每年也邀請績優合作夥伴共同參與，象徵東森購物與廠商攜手共榮、彼此信任。活動最終在熱烈掌聲與歡笑聲中圓滿落幕，也再度展現了東森「以人為本」的品牌理念。展望2025年，東森期待與各界夥伴攜手前行，持續創造更耀眼的成績。