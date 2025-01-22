▲龍年台股亮麗封關 金管會提六大施政重點
記者巫彩蓮／台北報導
今（22）日台股金龍年封關收大漲5429點，金管會召開新春記者會公布截至2024年11月，金融三業稅前獲利突破兆元，創下新高，主委彭金隆指出，上任8個月來推出30項目措施，2025年施政重點有6大方向，會推出超過40項措施。
金管會釋出今年訂定6大施政重點：
一、 銀行業部分包括強化金融詐騙措施、納管會融資公司保護消費者；強化銀行與金控風險管理與公司治理；鼓勵信託業務發展；調整金融整併措施；強化辦理中小企業放款。
二、 證券期貨業包括擴大發行政府永續債券，導引資本市場資金投入公共及國家建設；研訂VASP專法有效納管VASP市場行為；完備投資人保護機制，修正證券投資人及期貨交易人保護法；REIT推動專案；推動上市櫃公司接軌IFRS永續揭露準則；金融機構交易新臺幣利率交換契約(IRS)強制集中結算與規劃辦理「臺灣週」(Taiwan Weeks)等。
三、 保險業包括持續推動保險業於115年順利實施IFRS 17；完成新一代清償能力制度整備工作；開放數位保險公司；推動保險法修法因應保單強制執行；強化汽車責任保險相關運作機制；檢討保險業辦理電子商務應注意事項。
四、 金融穩定及消費者保護部分，包括督促銀行落實辦理身心障礙者權益保障措施；強化金融機構資通安全；辦理金融資安攻防演練及競賽；健全金融消費評議制度等。
五、 金融創新及永續部分，包括研修「金融科技發展與創新實驗條例」；成立金融科技產業聯盟；持續推動金融Fast-ID；推動RWA代幣化及「虛擬資產保管業務」業務試辦；推動「永續經濟活動認定參考指引」；持續精進永續相關數據等資料；推動永續金融證照認可機制；推動金融市場卓越計畫等。
六、 亞洲資產管理中心部分，包括加速推動地方資產管理專區試辦業務，營造OBU及DBU一站式金融服務、增加資金彈性運用、跨境金融服務、多元金融服務；推動OSU吸引資金回流、深化高資產服務效能及財富管理業務發展、持續推動TISA與壯大股市；推動創新促參機制、優化公建投融資條件、投資公建金融商品等措施。
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