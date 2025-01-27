企業賺不了錢　專家3點建議：融資機會大增又能投入成長

▲專家建議企業應有基本金融素養。（圖／翻攝自pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

金融素養對個人及家庭的重要性無庸置疑，然而，對於小型與中型企業（SMEs）來說，具備金融素養同樣至關重要。簡而言之，金融素養是指了解並有效運用各種金融技能的能力，包括預算管理、債務處理、投資決策及理解財務報表的能力。

在全球許多低收入國家，小型與中型企業被廣泛認為是經濟的中堅力量。根據世界銀行的估計，這些企業在撒哈拉以南非洲的就業機會中占60%至70%，並貢獻約40%的國內生產毛額（GDP）。

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以迦納為例，該國的經濟高度依賴小型與中型企業。儘管政策焦點多半放在如何讓這些企業更容易獲得資金，但金融素養的重要性卻較少被討論。研究顯示，即使取得資金，小型與中型企業未必能如預期般成長，這暗示資金取得並非決定企業成功的唯一因素，而金融素養正是缺失的一環。

一項針對迦納小型與中型企業經理人的研究顯示，金融素養能顯著提升資金運用效率，進而促進企業成長。受訪的企業執行長與財務主管一致認為，金融素養幫助他們做出更明智的決策，並有效避免阻礙成長的常見陷阱。

受訪者指出，理解基本財務原則是企業決策的基石。一位執行長表示，「沒有金融素養，我們無法獲得必要的資金來擴展業務。」另一位財務主管則補充，「學會清楚呈現財務報表和管理現金流，使我們獲得融資的機會大增，並成功投入成長。」

相反地，缺乏金融素養可能導致資金管理不善。一名財務經理坦言，首次獲得融資後，因不懂現金流管理，企業面臨許多挑戰，直至接受金融素養培訓後才大幅改善。

為了幫助小型與中型企業更好地運用資金，研究提出以下建議：

1、納入強制性金融素養培訓

政策制定者應將金融素養培訓納入現有的企業支持計劃，涵蓋預算編制、現金流管理及投資規劃等核心技能。

2、建立銀行與教育機構合作機制

鼓勵銀行、微型金融機構及教育機構合作，針對小型與中型企業的管理者提供量身定制的金融素養工作坊。

3、設立金融素養激勵措施

政府可考慮為完成金融素養課程的企業提供優惠利率或特別貸款條件，激勵管理者提升金融管理能力。

金融素養：經濟成長的推動力

這項研究強調，小型與中型企業的成功對經濟成長至關重要。然而，金融素養不足正在削弱這些企業的潛力。當企業無法成長時，創造就業的能力下降，創新放緩，整體經濟也因此受損。

提升金融素養不僅能幫助企業有效運用資金，還能為整體經濟帶來長遠的正面影響。政策制定者應積極採取措施，幫助小型與中型企業管理資金，實現可持續的成長與成功。