▲經營兩岸客貨運的「中遠之星」。（圖／取自福建海峽旅遊網）

記者張佩芬／台北報導

已經停航近年的對岸「中遠之星」與「海峽號」客貨輪，交通部航政司本周已發給「中遠之星」兩岸直航許可證，「海峽號」也將在近日近日核下，但都僅允許貨物部分，客運部分還要等候兩岸開放團客觀光。

「中遠之星」屬於廈門閩台輪渡有限公司，該公司於2010年1月12日掛牌成立，由中遠海運集團廈門遠洋運輸公司、廈門國貿控股公司、廈門港務集團和平旅遊客運公司合資組建，三家各出資51%、25%、24%，主要經營台灣海峽兩岸間海上直航客貨滾裝(駛上駛下)運輸。

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船隻10層樓高，186米，寬25.5米，總噸達26,847噸，可裝載150輛汽車，旅客683人及256個20呎貨櫃(85個冷藏過)，船隻共有8層，第8層為公共空間，第6、7層為旅客層，第4、5層為貨櫃層，第1至3層為汽車層。其中，旅客層設有扶手電梯，上下安全便利。

該輪最早在2009年由中遠海運前身中國遠洋企業安排於該年9月10日開始不定期航行基隆與廈門間，除了帶來陸客團，台灣的進香團等也會搭乘該輪，航行間約8小時，新冠肺炎疫情期間停止載客，約一年前船隻進塢歲修，之後處於停航狀況，近期才申請復航兩岸。

▲「海峽號」積極爭取恢復客運。（圖／取自福建海峽高速客滾公司網站）

「海峽號」總噸位6,554噸、船長97.22公尺、船寬26.60公尺、吃水負3.9公尺，甲板數共4層、總載客數760名旅客、貨艙可容納260部小客車、航速45節，台中至福建平潭僅需3小時即可到達。

「海峽號」船東大陸福建國航遠洋總裁王延平在2023年8月中來台參加觀光旅遊暨交通運輸聯合會舉辦的產業聯合座談會上曾指出，該公司投資的「海峽號」，自2011年11月30日首航兩岸，因疫情中斷3年多，疫後11次申請恢復兩岸客運都遭拒絕，在兩岸航空客運都能正常運作情況下，實在很不合理。我方航政主管官員當時也坦言確實不太合理，但決定權在陸委會。

這次航港局雖會發給直航許可，但僅准載貨，客運部分還要看兩岸開放觀光進度與陸委會態度，不過我方有投資海峽號的華岡船務表示，這艘船光靠貨運是要虧錢營運的。

去年12月17日台北上海雙城論壇結束後，上海副市長華源兩度宣布「將積極推動上海居民赴台團隊遊」，大陸文旅部本月17日宣布開放上海及福建陸客來台團體遊，上海觀光協會預計2月13日組採線團來台，海運客運直航是否也能很快恢復備受關注。

根據航港統計，兩岸海運客運直航人次高峰是在2015年，達31.5萬人次，2019年還有25萬人次，其中台北港佔11.7萬人次。