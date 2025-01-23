6張9-10月千萬發票無人領！最低花54元買飲料　財政部急尋

▲統一發票示意照，非指當期中獎發票。（圖／記者林育綾攝）

記者陳瑩欣／台北報導

2024年11-12月期統一發票中獎號碼即將在本周六（25日）開出，財政部盤點目前發票兌領情形，發現2024年9-10月期有6張千萬特別獎得主沒有現身領錢，不乏超商、賣場消費開出，其中最低只花54元買飲料就中獎，3月5日就要到期，呼籲得獎者不要錯過年前領千萬大紅包的機會。

財政部指出，2024年9-10月期統一發票從當年度12月6日就開放領獎，該期共開出21張千萬特別獎，至今還有6名幸運兒沒有領錢；另外200萬元獎還有3張未領，100萬元雲端發票專屬獎領獎期限皆到2025年3月5日為止，未兌領清冊如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1000萬特別獎未領6張：

1、台北市萬華區梧州街 29號1樓｜Hi-Life萊爾富

▸食品等，共100元

2、花蓮縣花蓮市和平路 581號地下1樓｜遠東百貨「愛買a.mart」

▸物品等，共479元

3、新北市板橋區雙十路 3段54號1樓｜全家Family Mart

▸飲品等，共173元

4、新竹市北區大雅路 88號｜大魯閣湳雅廣場 「MAGiC TOUCH 点爭鮮」

▸餐費，822元

5、新北市鶯歌區鶯桃路 172號｜美廉社

▸飲品，54元

6、高雄市鳳山區文龍東路 700號｜（大大大）師傅

▸食品等，共105元

200萬元特獎開出14張，至今未領3張：

1、新竹縣竹東鎮中興路 1段153巷11號｜北視有線電視

▸數位精選收視費，387元

2、雲林縣斗六市明德北路 3段39號｜台灣電力公司

▸電費，5043元

3、台南市柳營區中山西路 1段165、171號｜全聯福利中心

▸食品，33元

100萬元雲端發票專屬獎開出30張，未兌領6張清冊如下：

1、台北市信義區｜Google Play

▸訂閱費，199元

2、台北市中山區龍江路83號、85號1樓及地下一層｜7-ELEVEN

▸食品等，共84元

3、桃園市平鎮區中豐路南勢2段118號｜7-ELEVEN

▸報紙等，共20元

4、新竹縣竹北市光明六路247、249、251號1樓｜7-ELEVEN

▸食品等，共65元

5、新北市五股區五權五路27號3樓｜Uber Eats

▸外送費等，共10元

6、屏東縣枋寮鄉勝利路9號｜7-ELEVEN

▸食品，55元