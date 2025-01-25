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先探／台股尚勇！蛇年必旺5大產業10大個股

（圖／先探投資週刊 提供）

今年以來國際股市普遍上漲，台股表現暫不如去年，但是今年AI有台積電領軍，包括伺服器、機器人、AI PC等展望佳；傳產有成衣、航太好，金融獲利可望維持高檔，經濟成長率預估超過3％。加上有高配息，台股有望持續向新高推升。

文／方亞申

一向是台股上漲機率較高的第四季及第一季，這次表現卻不如以往順利，上下震盪，主要就是美國川普總統當選、就任，以川普未就任前就高喊要提高關稅、驅逐非法28移民、要巴拿馬運河、要格陵蘭等等，並說就任後要發布超過一百項以上行政命令，姿態非常高，並要對美國有龐大貿易順差的國家到美國投資。的確就台灣而言，包括廣達、鴻海乃至台積電及相關供應鏈，都喊出加碼投資美國，國際資金也向美國湧進，美元指數一度竄升至一一○附近，資金流進美國，對於房地產、土地及股市都有利上漲，對台股應是有利。

財政部公布二○二四年對美國出超六四八．八億美元創新高，我國對中國大陸出超七百億美元，兩者差距不大，來到黃金交叉前。主計總處預判，按此趨勢，二五年對美國出超將會超過中國。美國市場對台灣越來越重要，也增添兩者經濟關聯性，尤其是資通訊產品。

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而美國本身的經濟景氣還是很好，二四年經濟成長率預估達二．九％、預估二五年將有三％以上，且失業率降至四．五％以下，油價在川普鼓勵增產頁岩油下，上漲空間有限。唯一要注意是關稅提高是否刺激通膨再起，從消費者物價指數以及生產者物價指數再下降空間有限，聯準會對於降息至三％也有所保留，市場預估這波降息循環可能僅止於三．五至四％，所以美元指數表現很強。

美國新總統就任，簽署行政命令第一炮退出氣候協定及退出ＷＴＯ，再來說期盼一○○天內訪問中國，此外川普上周五推出一款新的表情包迷因幣「川普幣」（$TRUMP），二十日市值已逼近一二○億美元，過去二四小時內交易量突破五○○億美元，凸顯加密貨幣熱度。

台股則在台積電法說會報好消息後，指數盤堅突破二萬三千五百點，大致上元月以來全球股市上漲居多，不過台股去年大漲基期較高，指數僅上漲二．二四％，屬中段班。除川普就任外，一四日開始也進入美股財報周，預料將成為牽動未來美股的主要變數。

最重要是日銀將在一月二三日展開為期兩天的決策會議，一般認為將進行第二次升息，去年升息時一度使全球股市大跌，這次影響或許不那麼大，也需要注意。再來二八日是聯準會將開會，先前ＣＰＩ及ＰＰＩ漲幅都低於預期，但市場擔心接下來川普若提高關稅後，是否造成美國通膨再起，市場普遍預期聯準會將停止降息或調降降息速度及幅度。目前只有歐元區預計將持續大降息。

近期美國銀行股公布財報，包括富國、美銀、花旗、摩根大通等等表現都非常好，股價也上漲超過九％以上，帶動標普金融指數將挑戰歷史新高；科技股則以記憶體美光大漲二五％最出色，設備股應材、科磊、艾司摩爾也有九％以上上漲，這些都是去年漲幅較小的低基期股。能源股表現也因為ＡＩ需求而大漲。當然後續要看的還是超過一兆美元的科技股，除了蘋果下跌超過十一％以外，其他普遍上漲三～五％，今年以來漲幅較大的特斯拉，具有政策代表有關，其次是臉書及谷歌，輝達上漲約五％上下，倒是地緣政治焦點台積電ＡＤＲ上漲一○．七四％居冠較令人意外，不過國際資金要是湧入美國股市，川普喜愛的金融股及超過一兆美元的高總市值科技九雄股仍是主要標的。其中總市值低於三兆美元者股價將較活潑，包括亞馬遜、谷歌、臉書、博通、邁威爾、台積電ＡＤＲ等。現階段來看總市值較低的邁威爾今年漲幅最高。

資金持續流進台灣

技術上，美股四大指數都站在所有均線之上，只要標普站在五七五○點、費半站在五一○○點、道瓊站在四三○○○點、那指站在一九○○○點之上就屬強勢。德國股市這次表現最強，轉眼間超過二萬一千點，也帶動奧地利、捷克創新高，英國及法國等都站上均線之上，累計今年漲幅皆超過五％。中港股市原地踏步，日股則在四萬點之下震盪，等待日銀開會。大致上全球股呈現驚驚漲，大家都有川普壓力。

台股從一月二二日封關、二月三日開紅盤，這段時間內，川普可能陸續祭出他的行政命令，是全球股市最大變數所在。美股就資金面沒問題，景氣展望也還算好。台灣這幾年房地產及股市大漲，主要就是資金返台，近十年國內銀行存款總額，從三六．五兆增加，至去年十一月底總額達六一．三兆元，去年存款總額在八、九月一度下降，幸好十月及十一月恢復上升，前十一月累計增加二．六八兆元，只要資金持續流進台灣，就有利台灣股房市行情。

統計近二十年春節期間標普指數的表現，美股上漲機率達六五％、平均漲幅○．四五％，較有利於台股蛇年開紅盤。且過去四年台股休市期間標普指數全上漲，台股也自二一年至二四年都順利開紅盤。只要資金沒跑掉，法人認為，受惠台積電展望與ＡＩ趨勢助攻，有助蛇年紅盤行情。尤其預估台積電、聯發科、鴻海、廣達、中信金、智邦、華碩等股市前二十名總市值股，今年獲利可望持續成長，台股就有機會向二萬六千點以上推升，綜合內外資預估，台股高點出現不是在第一季就是第四季，低檔支撐可望提升至二萬點。

重要類股中，以台積電領軍的供應鏈以及高階製程設備、耗材、ＡＩ伺服器、AI PC為主，還有矽智財族群。基期較低的主要以工業電腦及被動元件。傳產股以航太、航空、汽車ＡＭ、成衣及製鞋等。

被動元件族群受到消費性電子及汽車電子景氣依舊低盪，營收表現平平，不過景氣似乎走向紛歧，與伺服器有關超級電容，營收穩健上升，包括凱美、興勤、臺慶科、立隆電、立敦、鈺邦等，去年營收皆見成長。由於基期低，只要有利多股價就有間歇性補漲機會，例如立隆電及凱美，可一併注意。

汽車ＡＭ擴廠迎接黃金成長期

以汽車ＡＭ產業而言，在美國保險業恢復採用汽車ＡＭ零組件下，對台灣相關的保險桿、車燈、鈑金等是大利多，因為過去美國ＡＭ市場就幾乎是台商的天下，所以從二三年起美國陸續恢復採用ＡＭ零組件，台灣的東陽、堤維西、耿鼎、帝寶等，獲利連續性成長，去年十二月營收不是創新歷史高峰就是回到高檔，再從過去ＥＰＳ來看，以東陽為例，從不到三元，到去年每股稅前已達九．三五元，創歷史紀錄；堤維西、耿鼎等也是獲利明顯拉升，ＥＰＳ預估在三．四至四．五元以上。而大家也開始買地擴廠，東陽過去兩年買地及租地超過六萬坪，預估今年第三季以後將完工陸續投產，今年ＥＰＳ有機會超過去年的七．一元附近，向八元以上推升，是連續三年大成長，且公司配息也相當大方，預估殖利率約在四％以上。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2336-2337合刊號精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

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