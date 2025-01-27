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春節留意居家用電　能源署分享「用電3要訣」確保安全

▲▼電源、電線、插頭、延長線、電器。（圖／示意圖／記者楊佩琪攝）

▲高功率電器勿共用一條延長線。（圖／資料照）

記者廖婕妤／台北報導

農曆春節9天連假，不少民眾都安排外出遊玩，經濟部能源署提醒，居家用電安全必須多留意，春節期間應特別注意電器使用安全，出遊前，除保留必須長期用電外，其餘家電產品應移除電源，掌握用電3要訣，以確保安全，避免火災意外發生。

能源署表示，家家戶戶大掃除時，請先檢查家電線路，避免綑綁、纏繞、重壓、拉扯電源線，防止電源線異常短路致災；在清潔家電過程，優先確保手部、線路、環境為乾燥狀態再移除電源，避免造成觸電。

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能源署指出，年節炊事頻繁，居家常見高功率家電，如電鍋、飲水機、烤箱、微波爐、電磁爐等電器，應以「單獨插座」安插使用為原則，並切記高功率電器勿共用一條延長線，避免同時使用造成電路過載，導致電器燒毀、跳電等意外。

能源署也提醒，春節返鄉出遊，家中電器長時間無人看顧或不使用時，建議僅保留電冰箱等必要性的家電使用，其餘具電子顯示器、閃爍亮燈待機裝置等設備不連接電源，可避免引發意外。

此外，能源署已建置「合格電器承裝檢驗維護業資料查詢系統」網站，全年不中斷提供民眾查詢服務，平時可讓民眾洽詢有合格執照的水電行到府施作室內配線、開關等電力工程，避免雇用無合格執照業者違法施工影響用電安全，在春節節慶前，民眾亦可透過該網站洽詢合格電器承裝業者協助健檢居家線路安全，建立正確用電觀念，培養節能用電習慣，守護居家生命及財產安全。

關鍵字： 電器安全春節出遊大掃除合格電器承裝檢驗用電

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