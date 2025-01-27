夢到漏斗！壯年男撿「漏網的刮刮樂」 刮中百萬元

春節期間刮刮樂試手氣，你都怎麼選號碼呢？桃園蘆竹區「 億旺來彩券行」分享，1名中年男子夢見「漏斗」，直覺是要挑別人剩下的號碼，果然就刮中100萬元，真的相當幸運。

春節9天連假出勤5大QA一次看 月薪族這3天加班費最多

農曆春節9天連假，不少勞工仍要工作，加班薪水該怎麼算？月薪制、時薪制、排班制的加班計薪有何不同？當老闆假期要求參加拜年活動，或是傳訊息交付臨時任務，能算加班費嗎？104人力銀行整理春節假期常見加班情境的5大QA，幫助職場工作者掌握個人權益。

年終獎金理財！「532分配法則」 5成資金打理自身資產配置

領薪族最期待的年終獎金在年前入袋，元大金控（2885）旗下元大人壽建議「532分配法則」聰明運用這筆資金，奠定好的新年開始，其中50%做為資產配置，利用合適的理財工具「放大」獎金；30%預留為必要性支出，20%用於犒賞自己辛苦一年的消費支出。

迎農曆年！陸港股除夕、初一才休市 一表看亞股長假交易時間

今年農曆新年台股在1月22日封關，接著迎來11天休市，直到2月3日台股開紅盤日恢復交易，農曆年節期間國際市場仍持續交易，由於農曆年是華人重要節日，在亞股中，除台股外，陸股在除夕才休市，港股要到大年初一休市，至於日股在農曆年期間正常交易。

投保職業工會注意！這2家累計2個月欠繳保費 將暫拒給付

勞保局公布最新職業工會欠繳保費名單，「台北市美髮美容技術指導員職業工會」、「桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會」等2家持續欠繳，且累計月份達2個月，依規定不得繼續預收勞工保險費，請會員注意勿向該等工會預繳；勞保局也呼籲，請上列欠費工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費。

川普上任火速簽退OECD全球稅收協議 KPMG：恐引發稅收、貿易戰

美國總統川普在宣誓就職後數小時內，即迅速發布了一系列行政命令和取消前總統拜登多項政策，其中最引人關注的即是川普在上任前頻頻發表將對墨西哥、加拿大、中國等國課徵關稅一事是否成真，以及美國新政府對OECD 推動的全球企業最低稅協議的態度。

春節留意居家用電 能源署分享「用電3要訣」確保安全

農曆春節9天連假，不少民眾都安排外出遊玩，經濟部能源署提醒，居家用電安全必須多留意，春節期間應特別注意電器使用安全，出遊前，除保留必須長期用電外，其餘家電產品應移除電源，掌握用電3要訣，以確保安全，避免火災意外發生。

AI智慧顯示應用夯 產發署開發52項方案、帶動50億元產值

科技快速發展，零售業邁向智慧化的全新轉變，經濟部產發署攜手顯示科技業者，將可撓式看板、互動式顯示螢幕、電子標籤等創新技術，搭配AI感測、人臉辨識與大數據分析，讓實體購物經驗更豐富，自2021年起至今已開發52項整合性系統解決方案，累積超過1,000萬次服務體驗人次，帶動產值約新台幣50億元，並成功進軍日本、泰國、馬來西亞等國際市場。

美光HBM出貨量超預期 HBM4開發中、預計2026大規模量產

記憶體大廠美光日前針對記憶體市況及HBM發展釋出最新展望，台灣美光董事長盧東暉表示，為應對強勁的HBM需求，美光已於2025年1月初宣布在新加坡動土建設新的HBM先進封裝設施。目前HBM的出貨量已超出預期，美光正積極開發HBM4，預計將於2026年進入大規模量產。

台積電深化共融發展 逾6000人次響應

為實踐人才願景並促進多元、公平與共融（DEI）的工作環境，台積電支持成立員工資源團體（ERGs），鼓勵同仁彼此扶持、互相學習，繼台灣廠區3個ERGs成立後，進一步推動海外廠區的共融發展，首次於美國成立當地的退伍軍人ERG「Veterans@tsmc」，強化對不同國家多元群體的支持。