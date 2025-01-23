AI應用需求強　2024全年工業、製造業生產指數寫歷年第3高

▲2024工業、製造業生產指數寫歷年第3高。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部統計處今（23）日公布去年工業、製造業生產指數，受惠AI、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，2024全年工業生產指數為95.96，年增11.45％，製造業生產指數為95.73，年增11.93％，都寫下歷年第3高表現。

根據經濟部統計處資料，2024年12月工業生產指數為108.55，月增6.14％、年增19.97％；2024年Q4工業生產指數為103.79，年增12.94％；2024全年工業生產指數為95.96，年增11.45％。其中，2024年12月製造業生產指數109.01，年增20.79％，寫歷年單月新高；2024年Q4製造業生產指數為104.05，年增13.54％；2024全年製造業生產指數為95.73，年增11.93％。

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統計處指出，資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增29.9%，為推升製造業生產成長主要貢獻，其中積體電路業受惠高效能運算與AI應用需求持續攀升，年增37.51%；電腦電子產品及光學製品業受惠AI商機，挹注伺服器等產品生產成長，致生產指數創歷年單月新高，年增58.78%。

傳統產業方面，受市場需求動能不足，低價進口鋼品競爭及市場供給過剩影響，廠商以減產或產線排修因應，致基本金屬業、化學材料及肥料業分別年減4.24%及0.5%；汽車及其零件業因汽車電氣等零件外銷訂單縮減，加上部分車款受缺料影響整車生產期程，年減9.05%；機械設備業則受惠半導體產業先進製程投資動能強勁，加以上年同月比較基數較低，年增8.23%。

展望未來，統計處指出，受美中科技爭端、地緣政治衝突及國際貿易保護措施等不確定因素影響，恐制約全球經濟成長力道，惟高效能運算、AI等新興科技應用持續擴展，加上半導體高階製程及伺服器等需求強勁，可望帶動我國製造業生產動能穩定成長。