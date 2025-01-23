快訊／今年首批長約價美西2500美元　首季若市況差估降至1800

▲今年美西線首批長約價較去年高出約66%，但估船公司第二季另給特別價機會高。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

國內超大型攬貨公司負責人透露，韓國三星、LG與美國威名百貨美國線長約是從元月起算，這三家超大型直客都已經簽下美國線今年新的長約，美西線每大箱(40呎櫃)運價達2500美元，較去年長約價高出約66%，但因紅海危機有可能在今年3月就解除，加上市場前景並不看好，如果第一季市場很淡，第二季船公司就會給出特別價，特別價有可能僅約1800美元。

去年美西長約價多數簽在1500-1800美元之間，美東線在2500-2800美元之間，超大型直客約在1500美元左右，三星則傳出有簽到1200美元超低價，不過不論簽多低，因為紅海危機與美東罷工威脅，船公司透過加收旺季附加費，以及長約價與現貨價的配比方式，將市場實收運價大幅拉高，在運費水平拉高情況下，今年的長約價也就水漲船高。

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超大型攬貨公司負責人認為，紅海危機有可能在3月份就消除，美東罷工威脅也沒有了，而貨櫃船公司去年共增加320萬箱(20呎櫃)運力，今年估約增200萬箱，明年150萬箱，船隻不用繞行好望角後，屆時運力過剩會很嚴重。

就目前市場情況看，今年第一季市場會很淡，船公司現在是靠減班來撐住運價，目前美西線每大箱配比價在3400到3500美元之間，如果不是有減班13%，估計市場運價已經下殺到2千美元以下。

如果現貨市場美西線運價跌到低於新長約價美西2500美元，美東3500美元，估計船公司就會先給大直客一季的特別運價，之後逐季看市場狀況決定是否繼續給特別價。

由於1月簽的長約價都是去年第四季就開始洽談的，目前看價格有偏高現象，從以哈停火協議最新進展看，第二季很可能給出長約特別價，屆時運價有可能降到1800美元左右。

多數4月底舊約才會到期的其他直客與攬貨公司，則有可能簽到比三家超大型直客的長約價，主要是因為市場變化太快，誰有沒想到這次一月中美東連罷工一天都沒有，更沒想到以哈真能突然達成停火協議。

業界高階估計，以8000箱船隻航行美西，每大箱成本價約2000美元，以1.3萬箱船舶航行，成本價約1600美元，超大型攬貨公司負責人認為，船公司會透過控艙來避免運價下殺，但以今年整體情況來看，船公司獲利能有去年的一半就算是非常好了。