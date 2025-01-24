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台灣精品首登印度IMTEX展　智慧製造開啟金屬加工新趨勢

▲貴賓合照左起台灣機械工業同業公會展覽組組長翁儷凌、印度班加羅爾地區台灣商會秘書長張凱涵、卡納塔克邦工商會聯合會主席Shri M G Balakrishna、駐清奈台北經濟文化辦事處主任施育龍、印度卡納塔克邦小型企業工業協會 Suresh N. Sagar Hon. Gen.。（圖／貿協提供）

▲貴賓合照左起台灣機械工業同業公會展覽組組長翁儷凌、印度班加羅爾地區台灣商會秘書長張凱涵、卡納塔克邦工商會聯合會主席Shri M G Balakrishna、駐清奈台北經濟文化辦事處主任施育龍、印度卡納塔克邦小型企業工業協會 Suresh N. Sagar Hon. Gen.。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣精品首次亮相IMTEX，以「Taiwan Excellence, Crafting Excellence for a Progressive Tomorrow」主題，呈現創新智慧製造解決方案、AI應用及綠能技術，成功吸引印度產業界關注。

台灣精品館匯聚13家頂尖企業，展示17項涵蓋工具機、金屬加工解決方案、精密零組件與製程液體等產品，充分展現台灣在智慧製造與工業創新領域的領先優勢，並為印度製造業實現工業4.0與永續轉型提供強勁助力。

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展覽首日(1/23)，台灣精品辦理產品發表會吸引多位產業界重量級人士參與。活動特別邀請駐清奈台北經濟文化辦事處處長陳俊郎，以及印度卡納塔克商會聯合會(FKCCI)會長Shri M G Balakrishna，以及來自多家跨國與當地大型企業買主及產業專家。此次發表會圍繞工業4.0、智慧製造與永續發展，展示台灣如何利用創新技術推動製造業轉型。發表會由百德、大光長榮、新代、上銀與岡豐，分別展示在智慧製造與綠能技術上的最新突破：

百德(QUASER)：推出最新高性能放電加工機，強調精密與高效加工能力；大光長榮 (PALMARY)：專注CNC磨床製造，展現領先的加工穩定性；新代 (SYNTEC)：推出融入綠色革命理念的數位控制解決方案，推動永續製造發展；上銀(HIWIN)：提供高性能零組件，提升 CNC 設備的效率與穩定性；岡豐(KANFON)：推出先進3D雷射切割技術，強化生產彈性，提高製程效率。

5家企業代表透過發表會彰顯台灣製造的實力並吸引現場買主關注。

隨著印度政府積極推動「印度製造」政策，印度製造業正快速升級，邁向智慧化、數位化與綠色製造的新里程。台灣憑藉在智慧機械、人工智慧及綠能環保領域的技術優勢，成為印度製造業轉型的重要合作夥伴。陳俊郎表示，此次參展不僅展現台灣在智慧製造領域的尖端技術，更為深化台印雙邊合作提供了新契機，進一步幫助印度製造業數位化與機械自動化的全面升級。

台灣精品館多元化的產品滿足了印度製造業提升生產效率及綠色轉型的需求。工具機類包含慶鴻機電、百德、大光長榮、岡豐、成祐精機等展示最新金屬加工製程技術。精密零組件類的上銀、新代、全球傳動等品牌等優質產品有助於加速製造流程。美科科技的製程用液體展示領先市場的環保型加工液體解決方案，助攻綠色製造。

本次精品館也包含印度第二大新聞媒體United News of India、班加羅爾當地主流媒體Bangalore News Network等32位媒體記者，以及印度卡納塔克邦小型企業協會、WIDMA Machining Solutions Group等20位買主參加並前往洽談，為台印產業鏈合作注入新動能。藉由IMTEX展覽，台印雙方在智慧製造領域的合作更加緊密，攜手推動製造業向數位化與綠色轉型邁進，共同開拓智慧製造新局面。

關鍵字： 台灣精品印度IMTEX展智慧製造金屬加工

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