鴻海年終嘉年華首度移師大巨蛋　董座預告今年營收續創高

▲鴻海集團年終嘉年華，董事長劉揚偉出席。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

鴻海（2317）集團年終嘉年華今（24）首次以運動會的方式舉行，也創下第一家在台北大巨蛋舉辦企業運動會的先例，今年鴻海以「Team 鴻海 Let's Run！」為主題，邀請旗下重要子公司工業富聯、鴻騰精密、鴻華先進、富智康與鴻海法人舉行團隊運動競賽，輝達創辦人暨共同執行長黃仁勳視訊連線，與3.5萬名鴻海員工以及眷屬同歡。鴻海董事長劉揚偉會中預告今年營收將續創新高，最後員工摸彩抽出20位百萬現金獎得主以及20位MODEL C電動車車主。

今年鴻海運動嘉年華，現場邀請世界十二強錦標賽最強應援團 CT-AMAZE：妮可、小映、孟潔、斐棋、秀秀子、Jessy、妡0、林浠、Joy、曼容，將重現球賽精彩開場表演《就一起》，炒熱氣氛。另外，中職各隊吉祥物以及應援團長們也走進座位席，和現場大朋友、小朋友手足舞蹈，互動拍照。鴻海嘉年華會也活動首次由體育主播擔任主持人，楊正磊、卓君澤帶動現場競賽熱血氛圍。

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▲鴻海年終嘉年華，輝達創辦人暨執行長黃仁勳連線致詞。（圖／業者提供）

劉揚偉於開場致詞時表示，鴻海寶寶們都長大了，看到他們健康快樂的成長讓我們覺得我們的努力很有成就，很有希望。他也感謝員工的努力，讓集團去年營收達到雙位數的成長。

劉揚偉表示，今年的農曆過年期間，整個集團有14萬7千名員工，會在海內外各個園區內，努力加班工作。嘉年華現場特別連線到新竹湖口、越南北江兩個廠，為正在伺服器產線上，趕工生產的第一線同仁致意，感謝辛苦加班的同仁。

黃仁勳也特別從海外連線參與並進行致詞，並祝福現場的員工及眷屬新年快樂！他表示，「我們給了鴻海不可能的任務，Blackwell的量產是一個很大的成功，鴻海的表現超越我的期待！」

黃仁勳指出，Blackwell是世界上最複雜的電腦產品，也是電腦產業當中量產速度最快的！最後他也同現場的員工一起高喊「Go Foxconn！Go Blackwell！」。

鴻海嘉年華會有別於其他企業辦桌尾牙形式，多以園遊會、嘉年華的方式，讓同仁邀請家人、朋友一起參與。今年有來自中國大陸、印度、越南、美國、日本、捷克、斯洛伐克以及匈牙利等，海外地區的同仁飛到台灣共襄盛舉。總共有近3萬5千名員工以及眷屬齊聚，首次有科技業在台北大巨蛋舉行運動會，創下大巨蛋的歷史紀錄。