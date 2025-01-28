台積電創新鋁塑包裝袋回收再生　年減碳逾3200公噸

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

以實踐聯合國永續發展目標第12項─責任消費與生產為願景，台積電透過「委外廢棄資源回收方案─重塑新生行動」打造多元的循環經濟產製模式，並將「廢棄物回收率達100%」列為民國119年長期目標，於年度永續報告書中揭露執行進展。

台積電表示，為擴大資源循環效益，進一步啟動TSMC ESG AWARD獲獎提案之一「鋁出新意─廢鋁塑包裝袋回收」，與供應商合作針對廢鋁塑包裝袋進行回收再利用研究，成功開發能將鋁箔層與塑膠完全分離的處理技術，使每公噸廢鋁塑包裝袋產出約0.1公噸純度75%以上的鋁料與0.9公噸的再生塑膠粒，可應用於製造自行車車體、踏板及其他塑膠產品，民國113年12月南科廠區取得南部科學園區管理局核准再利用許可，預計民國114年所有台灣廠區皆導入廢鋁塑包裝袋回收再利用，可年減焚化量1350公噸、減碳3213公噸，節省新台幣500萬元廢棄物處理費用，以綠色創新再造資源使用新價值。

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台積電指出，半導體晶圓專用的鋁塑包裝袋為符合抗靜電／濕度／光線等多重功能，使用5種以上材質黏合而成，其中鋁箔層因難以分離，過往使用後的鋁塑包裝袋主要以焚化處理。

秉持「廢棄物產出最小化、資源循環使用最大化、廠商管理最優化」準則，民國111年台積電攜手供應商啟動廢鋁塑包裝袋回收再生研究，針對「包裝袋物理特性、分離再製技術、再生產品規格、銷售通路」四大面向進行分析，將廢鋁塑包裝袋破碎至一定粒徑後，以螺桿定速旋轉往前推進使其均勻加熱，利用鋁箔與塑膠二者熔點差異，反覆試驗找出最適熔融分離的溫度，當塑膠熔融、鋁箔保持未熔融狀態時，再利用離心設備及篩網成功將二者分離，熔融的塑膠形成塊狀後，再進行破碎及射出成型等程序產製再生塑膠粒，未熔融的鋁箔則透過擠壓程序產製鋁料，達到降低焚化與資源再生雙重效益；試驗過程已減少焚化廢鋁塑包裝袋3公噸、減碳7,140公斤。

推動循環經濟是台積電落實綠色製造的重要策略，除廢鋁塑包裝袋回收再利用外，同時持續開發多元回收再生途徑，與供應商評估將廢塑膠高溫裂解轉化為高價值再生油品、可燃氣體與活性碳等產品，其中再生油品預期再製成塑膠產品回用台積電，創造循環再生體系，目標於民國119年實踐塑膠回收率100%，邁向綠色零塑未來。