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鼎新數智驅動平台化身AI指揮官　重塑企業運營方式

▲▼鼎新數智驅動平台化身AI指揮官。（圖／鼎新數智提供）

▲鼎新數智驅動平台化身AI指揮官。（圖／鼎新數智提供）

記者高兆麟／綜合報導

AI的快速進展正為各行各業帶來顛覆性變革，鼎新數智驅動平台作為「AI指揮官」，結合以大語言模型(LLM)為核心的AI代理(AI Agent)，能根據企業需求，靈活調用最適合的AI代理執行任務，不再受限於過去專用型人工智慧的侷限，全面重塑企業運營方式。

長期以來，繁瑣的數據記錄與複雜管理流程始終是傳統製造業的痛點，數智驅動平台及AI代理的出現，為這一困境帶來嶄新的解決方案。數智驅動平台作為核心指揮系統，從生產排程、作業流程到管理等項目，運用企業長期積累的數據，能精準指揮AI代理迅速實現高效決策，確保資源配置、大幅提升生產線運營效率與企業的準時交付表現，在數智驅動的加持下，工廠正在全面突破固有模式，邁向智慧化。這一技術不僅提升產業的自動化及數位化水平，更讓傳統製造流程全面升級，助力企業以更敏捷、更高效的面貌應對全球市場的挑戰。

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鼎新數智營運長潘泰龢表示:「未來AI將不僅僅只是協助設計過程，還能自動化整個創作流程，顯著節省時間與人力，並將從+AI的過程進化到AI+，大大提效生產力」。這一轉型將數智原生的運作思維有效應用於實際場景，為企業帶來更高效、更創新的工作流程，也讓員工有精力投入具挑戰性和創造性的工作領域，甚至開創全新工作模式，進一步提升員工對工作的滿意度；對企業而言，這一變革不僅釋放更多人力與創新潛力，彷彿為企業裝上一顆強大的「智慧引擎」，為企業的可持續發展提供強大的推動力，幫助企業在不斷變化的市場中穩步前行。

面對日益嚴峻的勞動力短缺問題，越來越多企業投向自動化、AI技術尋求解決方案。AI不僅能協助員工從繁瑣且重複性的工作中解放，更能重塑業務流程，從而釋放更多的創造力與生產力。以文生設計為例，其創新之處在於徹底改變傳統的設計與採購流程，過去產品的改型設計需經歷業務接單後，研發設計人員多次來回調整設計畫圖，採購則需根據設計圖逐一確認供應商報價與交期，若供應商無法滿足需求，研發還需重新更改零件規格並重畫圖，整個流程高度依賴人員經驗，耗時費工且效率低下。如今，透過文生設計，AI能根據企業內部數據與零件規格的可行性，直接生成最適合的設計圖，並將採購單直接發送至採購端供最終確認。此創新整合，大幅簡化流程，減輕人力負擔，提生產效率，讓企業能更快速回應市場需求提升競爭力。

人工智慧逐步成為推動產業變革的關鍵力，製造業與AI的深度結合已成為不可逆的新趨勢。隨著數據驅動+核心平台的發展，企業的工作模式和決策過程從「支持+操作」升級為「驅動+回應」，並從「表單+流程」轉變為以「數據+任務」為核心的智能管理。這一過程使企業不再僅依賴工具來完成任務，而是能夠主動優化決策流程和執行效率。此外，企業也開始積極探索人工智慧生成內容(AIGC)技術的融合應用，並與大型模型對接，建立業務、知識、數據和AI中台，全面支持企業數位化轉型。

以偉勝乾燥工業為例，面對高度客製化與頻繁變更的訂單挑戰，傳統運營模式已無法應對。偉勝導入數智驅動平台，成功提升專案準時交付率至80%，顯著提升生產效率。此外，偉勝將平台與現有烤箱技術及移動機器人整合，開發出智慧化設備，成功進軍半導體產業，推動業績增長，為未來企業奠定堅實基礎。

隨著生成式AI與企業數據及行業知識的深度融合，企業正以更智慧、更高效的運營模式實現數位轉型。鼎新數智打造Azure OpenAI 的PaaS平台，通過整合靜態、動態與行為數據，並輔以智慧型AI助手，為企業提供即時洞察與高效決策能力，從設計、採購到生產與客服，全面提升業務場景中的生產力與創新力。

數據與AI深度結合，讓企業有效解決過去運營瓶頸，實現從「工具支持」到「智能驅動」的升級轉型，真正為員工賦能，推動企業穩步邁向可持續發展之路。未來，AI+的全新營運模式將徹底顛覆傳統運營框架，創造更多前所未有的商業機會，員工也將迎來全新的工作模式，開創全新生產力。
 

關鍵字： 鼎新數智

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