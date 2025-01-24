智邦：2025年AI仍是主流　分散布局因應政治風險

▲網通廠智邦總經理石軍指出，若川普連越南產地也加徵關稅，智邦也會到其他國家投資，分散風險。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



文／中央社

網通廠智邦總經理石軍今天表示，2025年人工智慧（AI）仍是主流，全球整體資料中心算力規模需200GW，每GW的圖形處理器（GPU）投資高達400億至600億美元。同時，智邦將持續關注地緣政治議題，以分散風險為原則進行全球布局。

石軍說，AI是2025年核心主題，全球對AI的投資金額龐大，例如軟銀（SoftBank）、甲骨文（Oracle）與OpenAI的合作計畫，預計投入5000億美元。此外，看好AI發展，彭博投資1000億美元，微軟也投資800億美元。

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受到美國總統川普（Donald Trump）提高關稅政策、以哈戰爭的地緣政治影響，石軍坦言，近2年對政治的關心超過過去20年總和。若川普連越南產地也加徵關稅，智邦也會到其他國家投資，分散風險，而美國組裝廠以設計為主軸的生產架構，可以彈性因應川普的美國製造政策，但風險總是存在，不可能完全規避。

石軍指出，全球分散布局不可能等到川普要求赴美設廠，或對越南加徵關稅那一天才開始做，必須靈活處理這件事，解決方法很多。

他說，將努力滿足北美用戶需求，很多產品都在台灣第2個廠生產，且量一直成長，也會在土耳其、杜拜等地生產，做好分散風險布局，北美的組裝廠也會是重要一環。