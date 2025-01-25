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陳欣德創業了　上海金埔旅遊、萬世達卡及富邦等共推輕奢遊

▲春城湖畔高爾夫渡假村山景球場。（圖／取自富邦銀行網站）

▲春城湖畔高爾夫渡假村山景球場。（圖／取自富邦銀行網站）

記者張佩芬／台北報導

為航空公司、旅行社與郵輪公司打工30多年的陳欣德自己創業了，昨(24)日富邦銀行網站出現專為高端信用卡客戶規劃的昆明春城高爾夫渡假村輕奢遊等旅遊行程，就是由陳欣德投資的上海金埔旅游商務咨詢公司策畫的行銷案，結合萬事達卡、中國旅行社(台灣)與富邦銀行等，推出打球、不打球與純打球的富邦卡友優惠行程。

陳欣德出身長榮集團，歷任長榮海運、長榮國際、長榮航空的營業、企劃、旅業及駐印尼代表、客運本部首席副總，並於2006年升任長榮航空總經理，擔任過飛達旅運執行長負責酷航在台業務、復興航空執行長，雄獅旅遊集團策略發展顧問與公主郵輪台灣行銷總監，之後因為疫情結束30多年的打工生涯，去年4月與大陸友人合資設立金埔旅遊，擔任總經理職務。

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▲春城湖畔高爾夫渡假村湖景球場。（圖／取自富邦銀行網站）

▲春城湖畔高爾夫渡假村湖景球場。（圖／取自富邦銀行網站）

公司簡介指出，上海金埔旅游商務咨詢有限公司，是由金埔園林股份有限公司(深圳創業板301098.SZ)與運輸旅游領域的專業人士共同出資組建的科創與文旅的企業，由陳欣德領軍。公司的核心理念在於為企業與社群策畫具備獨特魅力、專屬定制，且注重生活品質，崇尚低碳環保、有機健康的旅行項目及專業服務。其通過旅遊目的地的特定文旅項目，吸引客戶親身參與體驗，並開導可持續發展與共同富裕的生活理念，推介並銜接旅遊目的地的特色與企業投資發展契機點，營造出雙贏的商業契機。

陳欣德表示，金埔旅遊取得昆明春城高爾夫渡假村全球代理業務，該渡假村獲得《2024世界旅遊及酒店大賞》可持續發展品牌獎項奧杜邦獎(Audubon International)經典棲息地認證，是中國大陸首家符合GSTC可持續旅遊標準的渡假村，坐落陽宗海畔，生機盎然的自然環境，喚醒人們的五感體驗，距離市中心僅30分鐘車程，擁有亞洲排名第5、世界排名第77的高爾夫球場，是全球高爾夫愛好者的朝聖之地。

▲生態農場摘採蔬菜。（圖／取自富邦銀行網站）

▲生態農場摘採蔬菜。（圖／取自富邦銀行網站）

金埔規劃的行程，要讓全家人、親朋好友都能結伴旅行，同行的伴侶早、晚可以一起用餐，白天想打球的打球、或探訪昆明知名旅遊景點，或在渡假村內體驗茶道、花道、按摩、Spa、撞球、打牌、到生態農場摘採蔬菜，還可在湖畔、森林漫步等健康養生，也可以觀賞楊麗萍的印象昆明演出，金埔還為富邦信用卡客戶爭取到破紀錄的優惠價格。

由於政府還未開放赴大陸團體旅遊，行程都屬於自由行，旅客需要自己購買機票，因為昆明沒直飛，可以買東航在上海轉機、廈航在廈門轉機、或華航/東航在香港轉機，行李、球具都可以直掛。台灣的中國旅行社可以協助購票。人多一些，還可以找航空公司拿團體機位。

關鍵字： 陳欣德創業金埔旅遊萬世達卡富邦輕奢遊

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