鴻海老臣想拱郭台銘回鍋　劉揚偉直球回應：現在不一樣了

▲包括黃秋蓮、戴正吳、呂芳銘等鴻海老臣都陸續從鴻海退休。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

劉揚偉擔任董座領軍鴻海5年，外界都發現鴻海跟以往不同，過去創辦人郭台銘強調的狼性強人文化，已逐漸被劉揚偉推動的「分享、合作、共榮」新企業文化所改變，但劉揚偉的寧靜改革，並非所有鴻海人都能接受，尤其與郭董打拼數十年的戰將老臣們，都思念起強人領導的鴻海，去年起「力拱郭董回朝」的市場傳言不曾中斷。本次接受專訪的劉揚偉，也直球面對回應了！

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本次接受本刊專訪的鴻海董座劉揚偉不斷強調，要把鴻海打造成一個具有「分工、分享、共榮」思維的一流國際科技公司，此一想法迥異郭台銘時代，記者才念出郭強調的「爭權奪利是好漢」，他就馬上接口下半句「開疆闢土是英雄」，對此，他維持一貫不疾不徐的口調說：「創辦人（郭台銘）白手起家，當時的確需要強人領導才能生存，但現在不一樣了。」

▲創辦人郭台銘霸主個性，在鴻海尾牙對聯寫下：「爭權奪利是好漢、開疆闢土真英雄。」鼓勵狼性文化。

因為劉揚偉認為，過去只要一位很英明的董事長或總經理，現在不能只靠一個人決策，鴻海必須改變，他還推動輪值CEO制度，來培養新一代接班團隊。

但劉揚偉的寧靜改革，並非所有鴻海人都能接受，尤其與郭董打拼數十年的戰將老臣們，因看不慣劉揚偉主政的經營風格，開始思念強人領導下的鴻海。所以，從2023年郭台銘2度競選總統失利，「力拱郭董回朝」的市場傳言就不曾中斷。

甚至去年12月中，郭台銘宴請多位退休戰友，包含前集團總財務長黃秋蓮、亞太電信前董座呂芳銘、鴻海前副董李傑，及精密模具事業群前總經理徐牧基等人餐敘，現場掛起一幅對聯，左側寫著「老郭的心語、沒有各位就不會有今日的鴻海｣；右側則寫道「媽媽的叮嚀、人要精明但首先要不失厚道｣；橫批「兄弟情深似海｣。此一舉動，立刻引發「老郭真的要回鴻海了嗎？」的熱議。

▲郭台銘去年底邀請鴻海老臣餐敘，現場貼了一副對聯，引發他準備回鍋鴻海的聯想。

由於今年鴻海就要董監改選，2月將提出董事改選名單，擁有高達13%股權的大股東郭台銘，只要想回鴻海，幾乎無人可擋。面對郭董回鍋傳言的提問，劉揚偉選擇直球對決。

「第一，鴻海是上市公司，是公開發行公司、它是股東所擁有的公司，最終誰來經營，是股東決定的。這不是私人公司，不可以私相授受的。」劉揚偉說。「至於，創辦人（郭台銘）會不會回來？我真的不知道，我沒有任何的消息，無法預測。」

既然無法預測郭台銘的想法，劉揚偉坦言，「對我來講，就是好好把公司經營好，無法控制的事情，根本不去想啦！又不能做什麼，想都不去想！」

提及因不滿他的經營風格，屢屢在外放話要拱創辦人回朝的「老臣們」，劉揚偉講話更直接。「在我沒接手的時候，一堆老臣跟我抱怨，創辦人不退害他們也不能退。所以我上任後就跟這些人說：『你們現在可以退休了』。」劉揚偉透露，他上任董座後，訂了新政策，就是鴻海幹部到了65歲就照規定退休，也視情況是否延長。

▲劉揚偉在土城總部戰情中心內，接受本刊採訪團隊專訪。

此一政策推動後，像呂芳銘等老臣，都開開心心地跟著創辦人退休，但也有人反悔了。劉揚偉話不由得感嘆，「往往人心啊！就是當你給出Offer的時候，有些人又突然不想退。」至於，是不是所有老臣都不滿意他呢？「有些做得很高興，也有些離開的很高興，但也有些離開時不高興，這本是人的多樣性，從我的角度來看，沒有辦法控制，就Let It Be！（就讓他去吧）！」他邊講邊笑。



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