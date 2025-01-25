塔塔買下和碩印度廠60%股份　傳為了清奈iPhone廠

▲印度塔塔電子24日買下台灣代工廠和碩在印度iPhone廠的多數股權。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社新德里外電報導

印度塔塔電子公司24日宣布，已收購台灣代工製造商和碩的印度子公司60%股份。知情人士告訴路透社，這是為了和碩在印度南部城市清奈（Chennai）附近的iPhone製造廠。

路透社2024年4月報導過，和碩尋求縮小與美國蘋果公司（Apple Inc.）的合作規模，因此在蘋果支持下，與印度最大綜合企業塔塔集團（Tata Group）旗下的塔塔電子（Tata Electronics）就出售其在印度唯一iPhone代工廠進入進階會談。

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蘋果鑒於華府和北京之間的地緣政治緊張，日益尋求將供應鏈分散至中國以外地方。而塔塔集團則持續搶進iPhone製造業務，追趕在印度唯一另家iPhone代工業者鴻海。

塔塔電子已在2024年買下緯創在印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）的1座工廠，加上24日宣布的消息，其如今在隔鄰的坦米爾那都邦（Tamil Nadu）合計也將有2座工廠，可望使塔塔集團在快速成長的印度市場中作為蘋果供應商的地位提升。

塔塔電子並未透露買下和碩印度子公司Pegatron Technology India股份的財務細節，且與和碩都未立即回應路透社的置評請求。