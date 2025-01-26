調降內扣費用！她猶豫「該改買0050嗎」　網曝關鍵：不用太糾結

▲原PO猶豫要選0050還是006208。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

0050（元大台灣50）和006208（富邦台50）都是非常受歡迎、討論度很高的ETF，如果想要投資，要選擇哪一個呢？近日就有網友發文透露，她是投資小白，想從好入手的ETF開始，不知道大家比較推薦0050還是006208呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「現在0050跟006208更推薦哪一個」為標題發文，提到她是剛入門的投資新手，正在學習投資理財，因此她想要從受歡迎且容易入手的ETF開始，並以定期定額的方式投資。

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原PO表示，0050和006208受到許多人推薦，她之前做了功課之後，發現006208的內扣費用較低，且績效好，因此已經先申購006208。不過，她近日又得知0050降低內扣費用，所以她便陷入了兩難，不知道是否應該改買0050？

貼文曝光後，有網友回應，「下一次轉買0050，讓投信知道降內扣費是有用的」、「我買006208已經5年了，但說實話，現在0050調降費用率，若006208不跟進，應該是0050比較有優勢」。

但也有不少網友表示，「喜歡哪個買哪個，0050降內扣後，006208也有可能跟進」、「你買的還不多，想換就換，但其實兩者還是沒什麼差距。你是剛投資沒想法，選內扣便宜也行」、「大家是能投多少錢？一年下來的報酬，還計較那幾百、幾千」、「真的不用太糾結這兩檔要定投哪一檔，逢低加碼才是關鍵」、「投資金額500萬以內老實說沒差」。

據悉，過去許多人會優先選擇006208，無非是它的內扣費用較低，可以降低投資成本，不過元大投信23日公布，0050大幅調降經理費、保管費等內扣費用，且低於006208，已於1月24日生效。

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