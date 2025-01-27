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投保職業工會注意！這2家累計2個月欠繳保費　將暫拒給付

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞保局公布最新職業工會欠繳保費名單，「台北市美髮美容技術指導員職業工會」、「桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會」等2家持續欠繳，且累計月份達2個月，依規定不得繼續預收勞工保險費，請會員注意勿向該等工會預繳；勞保局也呼籲，請上列欠費工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費。

根據勞保局統計，截至今年1／22，台北市美髮美容技術指導員職業工會、桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會等2家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期。

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勞保局表示，針對該等工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付，若工會的欠費是因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

勞保局提醒，勞動部於今年1／6公告修正《勞工保險條例施行細則》第40條修正條文，職業工會欠繳勞工保險費累計月份達2個月者，不得繼續預收保險費。依上開規定，台北市美髮美容技術指導員職業工會及桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會2家職業工會已不得繼續預收勞工保險費，請會員注意勿向該等工會預繳。

勞保局說明，各職業工會每月向會員收取保險費，如未依《勞工保險條例》、《勞工職業災害保險及保護法》規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員被保險人申請各項給付將遭暫行拒絕給付，影響權益至鉅。

為保障勞工權益，被保險人如能提供已向工會繳納保險費的相關證明，足資證明其個人應繳保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費收據或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分之保險費後發給，以確保被保險人請領各項保險給付之權益。

勞保局強調，職業工會會員除須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會外，應於繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備日後保障權益之用。工會理、監事亦應加強管理監督工會業務，並提供工會會員有關工會財務管理是否正常運作相關資訊，共同維護工會及會員權益。

關鍵字： 欠繳保費職業工會勞保局保險費

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