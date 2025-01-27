低估網路力量！老婆紅包「1個讚100元」　8小時後求饒…最終金額曝

▲原PO準備100萬大紅包給老婆。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者施怡妏／綜合報導

「讚數換紅包」的活動在網路上已經盛行多年，每到過年總會看到有網友發起此活動，今年就有網友在Threads發文，要包紅包給老婆，1個讚就給100元，沒想到貼文發出不到一天，讚數就破1萬，他求饒請網友別再按讚了，「我會轉給我老婆100萬的，再多也給不出來」。

有網友25日晚上在Threads發文，發起「讚數換紅包」的安太座活動，「我的貼文沒人看，一個讚給老婆包紅包100元」，截止時間為28日晚上8時。沒想到貼文發出後，讚數以驚人的速度開始累積，不到24小時，讚數就破1萬次。

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他留言請網友手下留情，「求放過！別按了！我會轉給我老婆100萬的，再多也給不出來了，我低估網友們的力量了，以後不玩了」。

他也貼出自己的帳戶，餘額為127萬元，「真的沒想到會爆成這樣，本來想說幾萬塊能換來我老婆一個笑容，因為她這一年生小孩帶小孩確實很辛苦，但還是大大超出了我的預期！錢已經準備好了，但我老婆說想要看到現金100萬，所以大家可能沒辦法馬上看見我老婆拿錢的樣子了」。

貼文曝光，掀起網友討論，「你竟然敢在脆上面PO這個文」、「有一點淡淡的哀傷」、「老婆幸福」、「第一次當100元，有點緊張」、「銀行帳戶可以直接交出去了」、「1.時間定太久了，2.太小看網路世界了，3.幫你老婆說聲新年快樂，4.幫你默哀3秒鐘，5.祝你新年快樂」、「我是你老婆派來的100元」、「平常都在1塊，今天當100塊」、「一個讚100元，目前只見你敢這樣開價包」。