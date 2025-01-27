快訊／威力彩6.4億開獎了　中了年假放不完

▲威力彩小年夜上看6.4億元。（圖／記者許力方攝）
記者柯沛辰／綜合報導
威力彩年前24連槓，今晚頭獎飆上6.4億元，不少彩迷都摩拳擦掌、躍躍欲試。
台彩27日晚間開出114000008期威力彩，第一區獎號由小到大依序為02、10、15、18、25、35，第二區08。
▲威力彩小年夜上看6.4億元。（圖／記者許力方攝）
記者柯沛辰／綜合報導
威力彩年前24連槓，今晚頭獎飆上6.4億元，不少彩迷都摩拳擦掌、躍躍欲試。
台彩27日晚間開出114000008期威力彩，第一區獎號由小到大依序為02、10、15、18、25、35，第二區08。
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中國AI大模型深度求索「DeepSeek」，不僅攪動美國矽谷AI圈，也波及股市表現，日股晶片股今（27）日大跌，美國股市期貨指數也重挫，那斯達克100指數期貨大跌逾2%，而美股夜盤中輝達（NVIDIA）、台積電ADR最重也下挫約6%。
2025-01-27 14:41
台灣超商密度高，除了便利性之外，各大超商也供應現煮咖啡搶市，國人偏愛咖啡，到處都可找到咖啡廳的身影，根據財政部統計，截至去年11月底，全台咖啡館家數突破4800家，其中5大連鎖咖啡館就占了將近一半，2024全年全台咖啡館銷售額更上看400億元。
2025-01-27 13:00
勞保局公布最新職業工會欠繳保費名單，「台北市美髮美容技術指導員職業工會」、「桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會」等2家持續欠繳，且累計月份達2個月，依規定不得繼續預收勞工保險費，請會員注意勿向該等工會預繳；勞保局也呼籲，請上列欠費工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費。
2025-01-27 00:03
台股ETF在金龍年投資好熱，統計總檔數來到66檔，總受益人數也來到1031萬623人，連帶市值也成長到2.85兆，大增88%，眾多數據的創新高好表現，連帶的也讓受益人獲利同步創下新高，進一步觀察在金龍年不含配息所得下，平均每位投資人賺逾12.99萬元，比起前一年增38%。
2025-01-27 12:53
春節期間刮刮樂試手氣，你都怎麼選號碼呢？桃園蘆竹區「 億旺來彩券行」分享，1名中年男子夢見「漏斗」，直覺是要挑別人剩下的號碼，果然就刮中100萬元，真的相當幸運。
2025-01-27 09:02
農曆春節9天連假，不少勞工仍要工作，加班薪水該怎麼算？月薪制、時薪制、排班制的加班計薪有何不同？當老闆假期要求參加拜年活動，或是傳訊息交付臨時任務，能算加班費嗎？104人力銀行整理春節假期常見加班情境的5大QA，幫助職場工作者掌握個人權益。
2025-01-27 06:00
領薪族最期待的年終獎金在年前入袋，元大金控（2885）旗下元大人壽建議「532分配法則」聰明運用這筆資金，奠定好的新年開始，其中50%做為資產配置，利用合適的理財工具「放大」獎金；30%預留為必要性支出，20%用於犒賞自己辛苦一年的消費支出。
2025-01-27 07:00
今年農曆新年台股在1月22日封關，接著迎來11天休市，直到2月3日台股開紅盤日恢復交易，農曆年節期間國際市場仍持續交易，由於農曆年是華人重要節日，在亞股中，除台股外，陸股在除夕才休市，港股要到大年初一休市，至於日股在農曆年期間正常交易。
2025-01-27 05:21
不少人平時都有拜拜的習俗，也有人因此習慣而幸運中獎，新北樹林區「金福德彩券行」分享，一對銀髮夫婦請示土地公後才來買刮刮樂，看到檯面上有多張3號的刮刮樂、又剛好在三福街，因此隨便選了一張竟刮中百萬元。
2025-01-27 11:00
美國總統川普在宣誓就職後數小時內，即迅速發布了一系列行政命令和取消前總統拜登多項政策，其中最引人關注的即是川普在上任前頻頻發表將對墨西哥、加拿大、中國等國課徵關稅一事是否成真，以及美國新政府對OECD 推動的全球企業最低稅協議的態度。
2025-01-27 00:55
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