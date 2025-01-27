快訊／威力彩6.4億開獎了　中了年假放不完

DeepSeek引震撼！美期指重挫 夜盤輝達、台積電ADR摔6％

中國AI大模型深度求索「DeepSeek」，不僅攪動美國矽谷AI圈，也波及股市表現，日股晶片股今（27）日大跌，美國股市期貨指數也重挫，那斯達克100指數期貨大跌逾2%，而美股夜盤中輝達（NVIDIA）、台積電ADR最重也下挫約6%。

搶食咖啡黑金商機！2024咖啡產業營收上看400億 家數逾4800間

台灣超商密度高，除了便利性之外，各大超商也供應現煮咖啡搶市，國人偏愛咖啡，到處都可找到咖啡廳的身影，根據財政部統計，截至去年11月底，全台咖啡館家數突破4800家，其中5大連鎖咖啡館就占了將近一半，2024全年全台咖啡館銷售額更上看400億元。

投保職業工會注意！這2家累計2個月欠繳保費 將暫拒給付

勞保局公布最新職業工會欠繳保費名單，「台北市美髮美容技術指導員職業工會」、「桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會」等2家持續欠繳，且累計月份達2個月，依規定不得繼續預收勞工保險費，請會員注意勿向該等工會預繳；勞保局也呼籲，請上列欠費工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費。

金龍年台股ETF好夯！ 每位股民平均賺近13萬元、年增38%

台股ETF在金龍年投資好熱，統計總檔數來到66檔，總受益人數也來到1031萬623人，連帶市值也成長到2.85兆，大增88%，眾多數據的創新高好表現，連帶的也讓受益人獲利同步創下新高，進一步觀察在金龍年不含配息所得下，平均每位投資人賺逾12.99萬元，比起前一年增38%。

夢到漏斗！壯年男撿「漏網的刮刮樂」 刮中百萬元

春節期間刮刮樂試手氣，你都怎麼選號碼呢？桃園蘆竹區「 億旺來彩券行」分享，1名中年男子夢見「漏斗」，直覺是要挑別人剩下的號碼，果然就刮中100萬元，真的相當幸運。

春節9天連假出勤5大QA一次看 月薪族這3天加班費最多

農曆春節9天連假，不少勞工仍要工作，加班薪水該怎麼算？月薪制、時薪制、排班制的加班計薪有何不同？當老闆假期要求參加拜年活動，或是傳訊息交付臨時任務，能算加班費嗎？104人力銀行整理春節假期常見加班情境的5大QA，幫助職場工作者掌握個人權益。

年終獎金理財！「532分配法則」 5成資金打理自身資產配置

領薪族最期待的年終獎金在年前入袋，元大金控（2885）旗下元大人壽建議「532分配法則」聰明運用這筆資金，奠定好的新年開始，其中50%做為資產配置，利用合適的理財工具「放大」獎金；30%預留為必要性支出，20%用於犒賞自己辛苦一年的消費支出。

迎農曆年！陸港股除夕、初一才休市 一表看亞股長假交易時間

今年農曆新年台股在1月22日封關，接著迎來11天休市，直到2月3日台股開紅盤日恢復交易，農曆年節期間國際市場仍持續交易，由於農曆年是華人重要節日，在亞股中，除台股外，陸股在除夕才休市，港股要到大年初一休市，至於日股在農曆年期間正常交易。

土地公點頭！銀髮夫妻用街道名選號 刮中百萬元

不少人平時都有拜拜的習俗，也有人因此習慣而幸運中獎，新北樹林區「金福德彩券行」分享，一對銀髮夫婦請示土地公後才來買刮刮樂，看到檯面上有多張3號的刮刮樂、又剛好在三福街，因此隨便選了一張竟刮中百萬元。

川普上任火速簽退OECD全球稅收協議 KPMG：恐引發稅收、貿易戰

美國總統川普在宣誓就職後數小時內，即迅速發布了一系列行政命令和取消前總統拜登多項政策，其中最引人關注的即是川普在上任前頻頻發表將對墨西哥、加拿大、中國等國課徵關稅一事是否成真，以及美國新政府對OECD 推動的全球企業最低稅協議的態度。