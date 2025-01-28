DeepSeek撼動美晶片股　分析師指反應過度、技術存疑

▲DeepSeek引發市場震盪，分析師指反應過度、技術存疑。（圖／路透）

文／中央社舊金山專電

針對中國AI新創公司DeepSeek引發的股市震盪，部分華爾街分析師認為市場反應過度，且其技術成就仍有疑點。另外，美國財經媒體《CNBC》引述輝達說法表示，DeepSeek使用的輝達GPU符合出口規範。

受到中國深度求索公司（DeepSeek）發布低成本人工智慧（AI）模型影響，美國科技類股今天震盪重挫，AI晶片大廠輝達（Nvidia）跌幅達16.86%，市值蒸發近6000億美元（約新台幣19.6兆），那斯達克綜合指數終場下跌3.07%。

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多位華爾街分析師表示，市場出現恐慌性拋售「反應過度」。

DeepSeek上週推出開源推理模型DeepSeek-R1，外傳其基礎模型V3僅用2048片輝達H800GPU，花不到2個月時間，少於600萬美元即開發完成。

華爾街日報（Wall Street Journal）表示，這項突破對市值超過1兆美元的企業來說似乎是災難，但是關於DeepSeek的技術仍存有許多未知，包括在美國晶片管制影響下，DeepSeek究竟獲得哪些類型晶片。多位分析師對DeepSeek的對外說法提出質疑。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）指出，「DeepSeek並沒有以500萬美元打造出OpenAI。」

花旗（Citi）分析師馬里克（Atif Malik）則表示，「雖然DeepSeek的表現可能具突破性，我們對其成果，能在未使用先進GPU進行微調情況下完成的說法，表示懷疑。」

美國AI新創公司Scale AI執行長亞歷山大．王（Alexandr Wang）之前接受美國財經媒體CNBC訪問時透露，DeepSeek被指使用了被禁止出口到中國的輝達GPU產品。

DeepSeek稱他們使用的是為中國市場設計的特殊款輝達GPU。

CNBC今天則引述輝達說法指出，DeepSeek使用的GPU符合出口規範。

華爾街日報分析也強調，AI競賽不太可能就此降溫，投入的資金也不會因此減少。

研究機構New Street Research分析師費拉古（Pierre Ferragu）認為，「DeepSeek並不是改變遊戲規則的技術，相反地，它與過去3年我們觀察到的產業發展趨勢契合。」

美國創投家安德立森（Marc Andreessen）形容這是「AI的史普尼克（Sputnik）時刻」。史普尼克時刻象徵冷戰時期太空競賽的起點。

對此，美國金融服務公司奧本海默（Oppenheimer）分析師愛德華．楊指出，太空競賽並未導致支出減少。他在給客戶的備忘錄中寫道：「競爭加劇很少會降低總支出。」