刮刮樂百萬地圖大公開！「這市」最旺...台北市只排第三

▲新北市去年共刮出203個百萬元刮刮樂，居全台之冠。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

春節你刮刮樂了嗎？根據台灣彩券公司銷售統計，2024年刮刮樂春節前發行的1351個百萬元（含）以上獎項，全台共刮出1314個，其中，新北市共刮出203個，居全台之冠。

台彩表示，高雄市則刮出196個，排名第二名。台北市則是刮出161個，位居第三。

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台中市刮出154個百萬元以上獎項，排名第四。第五名則是桃園市，刮出149個百萬獎項。第六名則是台南市刮出87個，第七名則是彰化縣，刮出56個。屏東縣刮出40個、新竹市39個、新竹縣35個百萬以上獎項。

另外是宜蘭縣刮出32個百萬元以上獎項，雲林縣31個、嘉義市28個、基隆市20個，花蓮縣及苗栗縣各刮出19個，南投縣16個、台東縣12個、嘉義市10個，而澎湖縣及金門縣都只有個位數，連江縣則是全台唯一未刮出百萬獎項的縣市。

台彩表示，今年農曆春節前發行的刮刮樂100萬元以上獎項共有1459個，創下歷年100萬元以上獎項個數新高，想要買刮刮樂試手氣的民眾，可以把握新春開運刮獎好時機，說不定下一個100萬富翁就是你。

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