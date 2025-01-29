ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

刮刮樂百萬地圖大公開！「這市」最旺...台北市只排第三

新北市去年共刮出203個百萬元刮刮樂，居全台之冠。（示意圖／報系資料照）

▲新北市去年共刮出203個百萬元刮刮樂，居全台之冠。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

春節你刮刮樂了嗎？根據台灣彩券公司銷售統計，2024年刮刮樂春節前發行的1351個百萬元（含）以上獎項，全台共刮出1314個，其中，新北市共刮出203個，居全台之冠。

台彩表示，高雄市則刮出196個，排名第二名。台北市則是刮出161個，位居第三。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市刮出154個百萬元以上獎項，排名第四。第五名則是桃園市，刮出149個百萬獎項。第六名則是台南市刮出87個，第七名則是彰化縣，刮出56個。屏東縣刮出40個、新竹市39個、新竹縣35個百萬以上獎項。

另外是宜蘭縣刮出32個百萬元以上獎項，雲林縣31個、嘉義市28個、基隆市20個，花蓮縣及苗栗縣各刮出19個，南投縣16個、台東縣12個、嘉義市10個，而澎湖縣及金門縣都只有個位數，連江縣則是全台唯一未刮出百萬獎項的縣市。

台彩表示，今年農曆春節前發行的刮刮樂100萬元以上獎項共有1459個，創下歷年100萬元以上獎項個數新高，想要買刮刮樂試手氣的民眾，可以把握新春開運刮獎好時機，說不定下一個100萬富翁就是你。

延伸閱讀
喪妻2年半再婚喊「餘生是妳晚點沒關係」惹議　陳彥翔哥致歉：請大家不要過度揣測
川普警告課台晶片關稅「恐達100％」　總統府：台美雙方關係緊密、共創雙贏
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

弟開碰碰車載父母兩樣情　瘋狂甩尾vs.超重龜速慢行

推薦閱讀

轉念改刮蛇年限定「金蛇獎」！　台中女幸運中頭獎300萬

轉念改刮蛇年限定「金蛇獎」！　台中女幸運中頭獎300萬

台中有一名女子，小年夜幸運刮中「金蛇獎」頭獎300萬元，根據彩券行描述，幸運得主是一位年約30歲女性，他當天已經幸運中一萬元，但突然想試試蛇年限定的「金蛇獎」，就挑了兩張顯眼的，沒想到其中一張就中了300萬元頭獎。

2025-01-29 08:42
億元頭獎人策略中獎彩券7成為電腦選號　2成採多期投注

億元頭獎人策略中獎彩券7成為電腦選號　2成採多期投注

台灣彩券公司從系統資料中，針對113年億元頭獎的中獎彩券買法進行統計，以選號方式而言，有近7成的中獎人是以電腦選號（共20張，占比約69.0%）幸運對中億元大獎，其餘3成（共9張，占比約31.0%）為自選號碼中獎。

2025-01-29 00:39
億元中獎人輪廓大公開！50歲-69歲男　臉部10特徵最易中

億元中獎人輪廓大公開！50歲-69歲男　臉部10特徵最易中

113年為公益彩券第5屆發行期間的第一年，全年共開出29注億元頭獎，該29名幸運的中獎人已全數完成獎金兌領，台灣彩券根據中獎人領獎時所填寫的匿名問卷進行統計，得出113年億元中獎人的6大輪廓，包括中獎人集中於男性、年齡落在50歲以上至69歲間、中獎人血型O型比重最高等。

2025-01-29 00:08
台彩億元頭獎解密！去年台中市開出6組奪冠　台南市獎金總額最高

台彩億元頭獎解密！去年台中市開出6組奪冠　台南市獎金總額最高

依台灣彩券公司統計，2024年電腦型彩券共開出29注億元頭獎，創下台彩發行第4屆起單一年度新高，以台中市中獎注數6注最多，台南市頭獎總中獎金額飆至11.26億元傲視群雄。

2025-01-29 00:01
春節加碼升級！大樂透一張對三種獎項　中獎攻略大公開

春節加碼升級！大樂透一張對三種獎項　中獎攻略大公開

114年春節加碼總額高達10.5億元，為史上最高紀錄，大樂透將自1/24起至2/12元宵節連續20天每天開獎，讓消費者每天都有機會可以對中億元頭獎，加碼期間還將送出480組100萬元的春節大紅包獎項以及800組10萬元的春節小紅包獎項。對照往年春節期間送出360組100萬元，今年的加碼可說是大升級，民眾只要購買加碼期間的大樂透，就有億元頭獎、百萬春節大紅包以及10萬元春節小紅包可以對，等於是一張可以對三種獎項。

2025-01-29 01:38
大樂透去年春節加碼最強運地區　新北市奪冠

大樂透去年春節加碼最強運地區　新北市奪冠

台灣彩券公司指出，113年加碼百萬春節大紅包開出的縣市統計中，以新北市的中獎注數最多，共有75注中獎、占全台17.56%；高雄市中獎注數位居第二，共有53注中獎、占全台12.41%；第三名則是台中市，共有51注中獎、占全台11.94%，其餘各縣市也都有開出百萬春節大紅包的記錄，建議民眾農曆春節走春時，也可以到不同縣市買彩券，說不定就不小心獲得財神爺的青睞。

2025-01-29 02:48
航運界老闆春節何處去　訪溫暖的國家、千年古都或在國內會親友

航運界老闆春節何處去　訪溫暖的國家、千年古都或在國內會親友

春節9天長假，航運界老闆何處去？德翔海運董事長陳德勝與夫人莊壯麗，直到開始休假了才決定前往溫暖的南義大利做7天行旅，預計年初二出發；在亞洲-美國航線攬貨量名列全球第15的華夏國際董事長董兆麟，為避開人潮，在本月23日就已帶著夫人與女兒探訪千年古都京都，今日返國；萬泰物流集團董事長鄭毓文也是在23日就出發，選溫暖的布里斯本做9天的旅行。

2025-01-29 10:24
為什麼你的股票總是虧？新的一年學會「3態度」就能輕鬆持有、笑到最後

為什麼你的股票總是虧？新的一年學會「3態度」就能輕鬆持有、笑到最後

根據證交所的最新統計，至2024年底，台灣投資人總開戶數達1321.6萬人，而且全年更新增了70.38萬戶，創下「歷年開戶數新高」！然而展望新的一年，在變幻莫測的資本市場，無論股市小白或是投資老師，該如何避免投資陷阱、獲取穩健收益都是他們想追求的目標。

2025-01-29 08:35
外送員也要加保　接單量增加恐提高職災風險

外送員也要加保　接單量增加恐提高職災風險

春節期間不少外送員仍辛勤接單工作，接單量增加可能也提高職災風險，勞動部提醒，外送員務必於上工前確認是否已經加保勞保、就保、職業災害保險，以確保工作生活安全。

2025-01-29 08:00
春節防詐不鬆懈　富邦金教戰「5不」守則

春節防詐不鬆懈　富邦金教戰「5不」守則

詐欺犯罪手法不斷翻新，內政部警政署165打詐儀錶板統計，2024年8~12月詐騙案件數超過9.3萬件，在短短5個月內超越2023全年數字，單月財損金額更達上百億元，嚴重影響民眾財產安全。詐騙案件往往趁春節期間攀升，富邦金控特別提醒民眾謹記「五『不』防詐守則」。

2025-01-29 06:38

讀者迴響

熱門新聞

除夕夜傳「竹科瞬間壓降」　工程師嚇到丟碗筷回廠

DeepSeek崛起、輝達結束獨霸時代！　陸行之曝對台積電影響

DeepSeek讓AI股殺瘋！散戶買輝達股票185億創新高

大樂透1億一注獨得　「錢送你」開出頭獎

億元中獎人輪廓大公開！50歲-69歲男　臉部10特徵最易中

轉念改刮蛇年限定「金蛇獎」！　台中女幸運中頭獎300萬

即／大樂透初一上看1.3億　20人爽中百萬

「退休只有財務自由還不夠」　前銀行家：要建立3種資本

春節加碼升級！大樂透一張對三種獎項　中獎攻略大公開

即大樂透財富蛇出！　「除夕1億」去誰家？

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

嘉義火燒車！26歲媽買年貨獨留4歲兒　他從後廂爬出ICU搶救

孕媽顧店幫選刮刮樂中頭獎　東勢30歲女喜捧200萬過年

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

嘉義火燒車！母獨留4歲兒　他從後車廂爬出ICU搶救

媽坐機車上測試貴賓犬反應　牠認出後激動飛撲撒嬌撞飛了手機XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366