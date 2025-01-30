除夕夜喜迎財　林口中正路上連2家彩券行刮出百萬獎

▲林口中正路上連2家彩券行刮出百萬獎 。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者高兆麟／綜合報導

除夕夜新北林口中正路上一連兩家彩券行幸運刮出百萬獎，第一家是爸爸看電視看到中獎新聞，就來試手氣，沒想到中獎，第二家則是一名孝順男子，帶母親去拜拜祈福後，買了兩張刮刮樂，沒想到第二張就中百萬。

第一家幸運中獎人是一位中年爸爸，在除夕夜吃團圓飯時，看到電視中報導著刮刮樂中獎的新聞，便帶著一家五口一起到彩券行試手氣，一到店裡就直接挑選了一張「2,000萬超級紅包」7號，刮開第一個刮區就看到百萬獎金字樣，中獎的爸爸相當淡定的說「我中了」，家人湊近一看是大獎，全家驚喜又興奮，現場顧客也紛紛為幸運的一家人歡呼。

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第二家幸運刮中百萬的是位孝順年輕男子，年前經過彩券行買刮刮樂時與彩券行店員閒聊，表示自己的母親對於宗教相當虔誠，店員便推薦林口著名的竹林山觀音寺，表示這座寺廟香火鼎每逢年節都有無數香客來祈求新年平安，孝順男子便在除夕夜晚上十二點帶母親前往竹林山寺祈福，拜拜後來到彩券行買兩張「2,000萬超級紅包」，沒想到第二張就刮中100萬元，該男子與母親相當驚喜；這兩家彩券行相鄰約200公尺都刮出百萬獎，也引起當地眾多民眾慕名前往試手氣。