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國泰產險線上投保！各種保險種面面俱到　提供生活完整保障

▲▼北車週一上班人流 車潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲長達9天春節連假結束，今恢後上班，台北街頭再見車流。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

長達9天春節連假結束了，開工收心操同時不妨檢視手邊保險是否完整，不僅是人身保險，也不忘替平常使用物品或者計劃參加活動投保，且透過線上投保，享有方便、即時，同時還可以參加活動、保費也有優惠，以國泰產險來看，線上投保種類相當多元，包括汽機車、大型重機與微電車或是計劃年後赴海外遊學打工，都可以透過線上投保，得到保障。

《ETtoday民調雲》針對「台灣消費者網路投保行為」進行調查，發現高達7成民眾使用線上投保，調查顯示，曾經線上投保的消費者中，富邦產險（31.0%）是消費者印象最好的產險品牌，其次為國泰產險（28.6%），明顯高於其他品牌。

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進一步針對國泰產險用戶調查發現，對國泰產險整體滿意度是97.2%，其中即時性滿意度有97.6%，便利性滿意度有97.2%，顯示國泰產險提供的服務令保戶安心。

國泰產險線上投保充分提供便利性，不管是汽車、機車或者是大型重機都可以透過國泰產險官方網頁輕鬆完成投保，替自己愛車增加完整保障，甚至從2024年11月已全面規定領牌納管，沒有投保強制險直接上路，依法將會被裁處的微型電動二輪車強制險一樣可以透過線上投保完成。

如果必需頻繁在全台高速公路來往通勤族，國泰產險也有提供「ETC高速公路碰撞險」，一年期保費只要165元起，就可購買固定5,000公里作為保障里程，上高速公路透過eTag感應，經過第一道收費門才開始扣抵公里數。當發生碰撞事故造成損失，即可定額理賠5,000元補償金，遇到國道事故攏免驚。

當然住宅險也不能忘，家中有養寵物也可以投保竉物險，還有每天都離不開手機或在家、辦公隨時使用平板電腦，國泰產險一樣也提供線上投保服務。

如果要走出家門到戶外走走，有旅遊險、登山險以及海域險，針對想海外遊學打工更推出涵蓋意外傷害與疾病住院醫療以及5大海外急難救助保障的保險專案。

現在加入國泰產險會員，更多獨家會員權益，好康享不完！

即日起至2025年1月17日，綁定國泰產險LINE官方帳號，即可享LINEPOINTS抽獎機會！6/30前車險搬家來國泰，還可抽LG蒸氣墊子衣櫥、Nespresso拉花咖啡機等多項好禮！更多活動詳見國泰產險官方網站

關鍵字： 保險線上投保國泰產險春節連假汽車保險

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